Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan iddialara canlı yayında yanıt verdi

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Kanal V ekranlarında Uğur Keskin’in sunduğu ‘Gündem Özel’ programının canlı yayın konuğu oldu. Yayında, önceki dönemde işçi kadrosuna alınan ve Sayıştay raporları sonucunda işine son verilen işçilerle ilgili konuşan Başkan Kotan, “Bu sorunu ben yaratmadım ama çözmekle mükellefim ve işçi arkadaşlarımın sonuna kadar yanındayım” dedi

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, önceki dönemde Konyaaltı Belediyesi’nde gerçekleşen kadrolu işçi alımlarıyla ilgili, Kanal V ekranlarında Uğur Keskin ile Gündem Özel programında açıklamalarda bulundu. Başkan Kotan, 2024 yılında yapılan kadrolu işçi alımlarının, Sayıştay tarafından hukuksuz bulunduğunu ve bu nedenle 54 işçinin görevine son vermek zorunda kalındığını ifade etti. Süreci vicdani bir sorumlulukla yürüttüklerini vurgulayan Başkan Kotan, “Bu durumda iki mağdur var biri işçi arkadaşlarımız diğeri ise benim” ifadelerini kullandı

ALIMLARDAKİ USULSÜZLÜK BELGELENDİ

Başkan Kotan, önceki dönemde yapılan personel alımlarında ciddi hatalar olduğunu ve bu nedenle Sayıştay’ın inceleme başlattığını ifade eden Başkan Kotan, “Usulsüzlükler bununla da sınırlı değil. 2023 yılında Konyaaltı Belediyesi’ne bir anda 500 kişi alınmış. Göreve geldiğimde bin 823 personel vardı. Bu sayı en fazla bin olmalıydı. Ortada büyük projeler yok, bu kadar personele gerek de yoktu” diye konuştu. Başkan Kotan, bu alımların belediye bütçesini sarstığını belirterek, ‘‘CİMER şikayetlerinin ardından konuyla alakalı inceleme başlattık. Sonrasında ise Sayıştay’ın hazırladığı raporda 67 kişinin kadroya geçirilmelerinde ciddi hataların olduğu belgelendi’’ dedi.

GÖZ YUMARSAM SUÇLU OLURUM

Sürecin siyasi değil, tamamen hukuki olduğunu vurgulayan Başkan Kotan, “Benim derdim 67 işçiyle değil ama bu usulsüzlüğe göz yumarsam ben de suçlu olurum. Sayıştay raporu elimizde. Sertifikalarda usulsüzlükler var. Portakal, fasulye ve limon yetiştiriciliği şeklinde kadroya alınıp, hemen sonrasında kadrolarda değişiklik yaparak büro işçisi, antrenör gibi kadrolara geçişleri yapılmış” dedi. Daha sonra ise yapılan toplu iş sözleşmesi ile işçilerin hiçbirini yerlerinden oynatamayacakları bir duruma getirildiğini aktaran Başkan Kotan, “Bu süreçte Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul ile de görüştüm. Ne yapalım Başkanım dedim. Yapacak bir şey yok Başkanım, işlerine son vermen gerekiyor dedi. Kod 4’ten çıkarmak istedik fakat sözleşmede, sadece disiplin kurulu kararıyla işten çıkarılabilecekleri yazdığı için kod 26’dan çıkarmak zorunda kaldık. Kod 26’dan çıkarmasam belediye tazminata mahkum olurdu” ifadelerini kullandı

İŞÇİ ARKADAŞLARIM MAĞDUR EDİLDİ

Kotan, canlı yayında elindeki bulunan grafiği göstererek, “Bu sürece 2023’ten başlamak lazım. Elimizde birçok veri var. Konyaaltı’nda 2022 yılına kadar her şey normal giderken, bir anda personel alımı artmaya başlamış” şeklinde konuştu. Önceki Dönem Belediye Başkanı Semih Esen’in, şaşırtıcı bir şekilde işçilerin çadırı kurmasından 20 dakika sonra alana geldiğini vurgulayan Başkan Kotan, “Eski Belediye Başkanımız 2022’den bahsetti ama 2023’ten hiç bahsetmedi. Hiçbir sorun yoktur dedi ama kendi bu konuyla ilgili soruşturma geçiriyor. Yalnızca kendisi değil, o dönemdeki memurlar da şu an soruşturma geçiriyor. İşçi alımlarıyla ilgili Sayıştay’ın ilgili raporu var. İş hukuki bir düzeyde gidiyor. Ama Başkanımız oradaki işçilere şirin gözükmeye çalıştı. Burada ekmeğinden olanlar var. İşçi arkadaşlarım mağdur edildi” dedi.

İŞÇİ ARKADAŞLARIMIZLA TOPLANTI YAPTIK

Sayıştay raporu sonucunda yaşanan kadrolu işçi çıkarımının öncesinde, ilgili personelle toplantı yapıldığını ve işçilere konuyu bizzat kendisinin anlattığını dile getiren Kotan, “Arkadaşlarımızla bir araya gelerek kendilerine konuyu anlattık. Gelişmeleri ve olabilecekleri işçilerimizle paylaştık. Çıkarmak zorunda olduğumuz işçilerimizi HayatPark’ta istihdam edebileceğimizi söyledik. Tüm bunlarla beraber, içeride kalan paralarının da her ay hesaplarına birer maaş gibi yansıtılacağını vurguladık” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ BELEDİYE BAŞKANI’YLA GÖRÜŞEMEDİK

Kadrolu işçi çıkarımlarıyla ilgili gönüllerinin asla el vermediğini ve çıkarma yapmamak için bir buçuk yıl direndiklerini dile getiren Kotan, “Burada Konyaaltı Belediyesi’nin bütçesi sarsılıyor. Aday gösteriliyorum, Eski Belediye Başkanı’na telefon açıyorum fakat telefonlarımı açmıyor. Ondan sonra hiç görüşmedik. Mazbatayı alınca görüştük” diye konuştu. 2024 yılı Ocak ve Şubat aylarında kredi çekilerek maaşların ödendiğini aktaran Kotan, “Bu arada ben aday gösterildikten sonra 60 kişi daha işe alınıyor. Daha sonra yetmiyor içeriden bir 67 kişi seçiliyor ve kadroya alınıyor. Neye göre seçiliyor bilmiyoruz. Bana bilgi geliyor, ben o sırada adayım, kimseyle görüşemiyorum kapılar kapalı. İşçiler alınıyor, memurlar alınıyor. Başka belediyelerden memurlar alınıyor. Zaten 250 ye yakın memur var ve o dönem 20’ye yakın memur getiriliyor. Memur fazlamız var. 67 kişi kadroya alındıktan sonra o dönem meclis üyeliği yapanlarla, İl ve İlçe Başkanımızla görüşüyoruz. Belediye Başkanı’na ulaşamıyoruz, siz ulaşın olmaması gerektiğini söyleyin dedik. Meclis üyeleri gidiyor, Belediye Başkanı’yla görüşmeye çalışıyor ama görüşemiyor” dedi.

DAVALARINI KAZANANLARA KAPIMIZ AÇIK

Başkan Kotan, 3 hafta boyunca hukukçularla, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi ve sendikayla görüştüğünü, farklı çözüm yolları arandığını ancak sonuç alınamadığını söyledi. Başkan Kotan, “Ben bir buçuk yıl direndim çıkartmamak için. 2024 yılında kadrolu oluyorlar. Mazbatamı almama bir buçuk ay kala oluyor. Burada Konyaaltı Belediyesi’nin bütçesi sarsılıyor. 2024 mart ayında aday gösteriliyorum. Eski belediye başkanına telefon açıyorum, telefonlarımı açmıyor . Ondan sonra ancak devir teslim töreninde görüşebildik. Keyfi bir süreç değil. İçlerinde 12-13 yıldır çalışanlar da var, yeni girenler de ama yapılan iş usulsüz. Davalarını kazanıp gelen herkese kapımız açık,” dedi.