  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan kırsal ziyaretlerini sürdürüyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan kırsal ziyaretlerini sürdürüyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan kırsal ziyaretlerini sürdürüyor
Güncelleme:

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Bey Dağları’nda bulunan Üçoluk Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Kotan, “Hizmet sadece asfalt dökmekle değil, aynı zamanda gönüllere dokunmakla olur” dedi

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, hafta sonunu ailesiyle Bey Dağları’nın eteklerinde bulunan Üçoluk Mahallesi’nde geçirdi. Mahalle ziyaretinde bölge halkıyla samimi bir atmosferde buluşan Başkan Kotan, vatandaşların yaşadığı sorunları ve dile getirdikleri talepleri yerinde dinledi. Altyapıdan ulaşıma kadar birçok konuda iletilen taleplere hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için çalıştıklarını aktaran Başkan Kotan, ziyaretin sonunda vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Başkan Kotan’ın ziyaretinden oldukça memnun olduklarını vurgulayan mahalle sakinleri, Belediye Başkanı’nın sürekli sahada olmasından dolayı duydukları mutluluğu ifade etti.

KONYAALTI'NIN EN ÜCRA KÖŞESİNE KADAR ULAŞACAĞIZ 

Gerek ilçe merkezi, gerekse de kırsal bölgelerdeki ziyaretlerini sürdüreceğini aktaran Başkan Kotan, “Bugün, Bey Dağları’nın eteklerinde, Üçoluk Mahallemizdeyiz. Belediye olarak sadece merkezde değil, ilçemizin en ücra köşelerine kadar ulaşmak, her mahallemize dokunmak öncelikli görevimiz. Yerinde görmek, dinlemek ve çözüm üretmek adına buradayız. Üçoluk Mahallesi; doğası, insanı ve kültürüyle bizim için çok değerli. Talepleri tek tek not aldık. Bunların çözümü için ekiplerimiz sürekli sahada. Bize gelen talep ve öneriler, birer yol haritası. Üçoluk’ta olduğu gibi, diğer mahallelerimizde de bu tür ziyaretlerle halkımızla buluşuyoruz. Çünkü biz bir aradayız ve birlikte güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

text-ad
Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın cesur kıyafeti babasını kızdırdı Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın cesur kıyafeti babasını kızdırdı Üç anket firmasının son seçim anketi sonuçları belli oldu Üç anket firmasının son seçim anketi sonuçları belli oldu Hande Yener'in plaj konseri için seçtiği sahne kıyafeti alay konusu oldu Hande Yener'in plaj konseri için seçtiği sahne kıyafeti alay konusu oldu Evinde ölü olarak bulunan ünlü kadın spikerin ablasına yazdığı not ortaya çıktı Evinde ölü olarak bulunan ünlü kadın spikerin ablasına yazdığı not ortaya çıktı Simge Sağın, Alaçatı'daki plaj konseri için cesur tercihiyle olay oldu Simge Sağın, Alaçatı'daki plaj konseri için cesur tercihiyle olay oldu Aile Hekimliği hizmetinden eczanelere kadar... Sağlıkta yeni dönem başlıyor Aile Hekimliği hizmetinden eczanelere kadar... Sağlıkta yeni dönem başlıyor Bahçeli'nin yeni açılımı AK Partili isimleri birbirine düşürdü Bahçeli'nin yeni açılımı AK Partili isimleri birbirine düşürdü Marmaris'te teknede kanlı kavga: Ölü ve yaralılar var Marmaris'te teknede kanlı kavga: Ölü ve yaralılar var İktidara yakınlığıyla bilinen isimden skandal ifadeler: ''Gerizekalı bunlar'' İktidara yakınlığıyla bilinen isimden skandal ifadeler: ''Gerizekalı bunlar'' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı sandığı işaret etti: ''Sandıksız olmaz!'' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı sandığı işaret etti: ''Sandıksız olmaz!''
''53 derece sıcaklık'' uyarısı yapılmıştı: Antalya alev alev! ''53 derece sıcaklık'' uyarısı yapılmıştı: Antalya alev alev! Ebru Şahin ile eşi Cedi Osman'ın aşk tatili olay oldu Ebru Şahin ile eşi Cedi Osman'ın aşk tatili olay oldu Kim Milyoner Olmak İster'de 2. soruda hem joker kullandı hem yanlış yanıt verdi Kim Milyoner Olmak İster'de 2. soruda hem joker kullandı hem yanlış yanıt verdi Cezaevindeki 200'den fazla hükümlü PKK'lı terörist tahliye edildi! Cezaevindeki 200'den fazla hükümlü PKK'lı terörist tahliye edildi! Bir haftalık izin sonrası fabrikaya gelen işçilere büyük şok! Bir haftalık izin sonrası fabrikaya gelen işçilere büyük şok! Genç kadın boşandığı eşi tarafından öldürülmüştü... Öldürüp fotoğraflarını yollamış! Genç kadın boşandığı eşi tarafından öldürülmüştü... Öldürüp fotoğraflarını yollamış! Savaş uçağı üniversite kampüsüne düştü Savaş uçağı üniversite kampüsüne düştü MHP'de bir ''yeni süreç'' istifası daha: Partinin sembol ismi de istifa etti! MHP'de bir ''yeni süreç'' istifası daha: Partinin sembol ismi de istifa etti! Yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var... Yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var... Mert Başaran 500 bin TL'si olanların bile nasıl ev sahibi yapacak yöntemi açıkladı Mert Başaran 500 bin TL'si olanların bile nasıl ev sahibi yapacak yöntemi açıkladı