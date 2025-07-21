Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan kırsal ziyaretlerini sürdürüyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Bey Dağları’nda bulunan Üçoluk Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Kotan, “Hizmet sadece asfalt dökmekle değil, aynı zamanda gönüllere dokunmakla olur” dedi

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, hafta sonunu ailesiyle Bey Dağları’nın eteklerinde bulunan Üçoluk Mahallesi’nde geçirdi. Mahalle ziyaretinde bölge halkıyla samimi bir atmosferde buluşan Başkan Kotan, vatandaşların yaşadığı sorunları ve dile getirdikleri talepleri yerinde dinledi. Altyapıdan ulaşıma kadar birçok konuda iletilen taleplere hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için çalıştıklarını aktaran Başkan Kotan, ziyaretin sonunda vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Başkan Kotan’ın ziyaretinden oldukça memnun olduklarını vurgulayan mahalle sakinleri, Belediye Başkanı’nın sürekli sahada olmasından dolayı duydukları mutluluğu ifade etti.

KONYAALTI'NIN EN ÜCRA KÖŞESİNE KADAR ULAŞACAĞIZ

Gerek ilçe merkezi, gerekse de kırsal bölgelerdeki ziyaretlerini sürdüreceğini aktaran Başkan Kotan, “Bugün, Bey Dağları’nın eteklerinde, Üçoluk Mahallemizdeyiz. Belediye olarak sadece merkezde değil, ilçemizin en ücra köşelerine kadar ulaşmak, her mahallemize dokunmak öncelikli görevimiz. Yerinde görmek, dinlemek ve çözüm üretmek adına buradayız. Üçoluk Mahallesi; doğası, insanı ve kültürüyle bizim için çok değerli. Talepleri tek tek not aldık. Bunların çözümü için ekiplerimiz sürekli sahada. Bize gelen talep ve öneriler, birer yol haritası. Üçoluk’ta olduğu gibi, diğer mahallelerimizde de bu tür ziyaretlerle halkımızla buluşuyoruz. Çünkü biz bir aradayız ve birlikte güçlüyüz” ifadelerini kullandı.