Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan Kozmetik Fuarı’nın açılışında konuştu

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 5. Antalya Güzellik ve Kozmetik Fuarı’nın açılışına katıldı. Fuar açılışında konuşan Başkan Kotan, ‘‘Bu fuar, sektörün en son yeniliklerini bir araya getirdiği gibi, aynı zamanda şehrimizin ekonomisine ve tanıtımına da katkı sunuyor. Emeği geçen başta Tolgahan Başkanım, değerli dostum olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Antalya Kuaförler, Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Us Fuarcılık’ın ortaklaşa düzenlediği ve bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen Antalya Güzellik ve Kozmetik Fuarı’nın açılışına katıldı. Kotan, 26-27-28 Eylül tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarın açılış kurdelesini Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve Antalya Kuaförler Odası Başkanı Tolgahan Demir ve sektör temsilcileriyle birlikte kesti. Fuar açılışında konuşan Başkan Kotan, Antalya’nın yalnızca turizmiyle değil, farklı sektörlerdeki başarısıyla da gelişen bir olduğun vurgularken, kozmetik sektöründe de ilk sıralarda yer alması gerektiğini aktardı.

FUAR, ŞEHRİN EKOMOİSİNE VE TANITIMINA KATKI YAPIYOR

Fuarın açılışını birbirinden değerli isimlerle yaptıklarının altını çizen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ‘‘Bugün altmış firmanın katıldığı fuarın açılışında sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu fuar, sektörün en son yeniliklerini bir araya getirdiği gibi, aynı zamanda şehrimizin ekonomisine ve tanıtımına da katkı sunuyor. Bu organizasyonda emeği geçen başta değerli dostum Tolgahan Başkanıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Konyaaltı Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, yaklaşık İki yıldır güzel bir ilişki yürütüyoruz. Konyaaltı’nda desteğimizi hiç eksik etmedik ama Tolgahan Başkanımızdan da her zaman destek aldık. Ben, Konyaaltı’na ve şahsıma verdiği destek için de Tolgahan Başkanımıza teşekkür ediyorum, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum’’ diye konuştu.

DEMİR , ‘‘CEM BAŞKAN ESNAFIMIZA DESTEĞİNİ HİÇ ESİRGEMEDİ

Açılışta konuşan Antalya Kuaförler, Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tolgahan Demir ise, ‘‘Gururla iftihar edebileceğim, gençlik kollarından bu yana yol yürüdüğüm ve bu gün de Konyaaltı Belediye Başkanımız olan Cem Başkanımıza katılımı için teşekkür ediyorum. Göreve geldiği günden bu yana hem esnafımıza hem de bizlere desteğini hiç esirgemedi. Her zaman bizimle beraber oldu. Bunun için de kendisine ayrıca teşekkür ediyorum’’ dedi.