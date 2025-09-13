Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan milli heyecanı vatandaşlarla yaşadı

Konyaaltı Belediyesi, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 Yarı Final Turu’nda oynadığı Yunanistan karşılaşması için HayatPark’ta dev ekran kurdu. HayatPark’a ailesiyle gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, tarihi akşamı vatandaşlarla yaşadı.

Konyaaltı Belediyesi, daha önce birçok milli maçta olduğu gibi, bir tarihi akşamı daha vatandaşlara dev ekranda canlı maç yayınıyla yaşattı. Çok sayıda Antalyalı, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Yunanistan ile oynadığı EuroBasket 2025 Yarı Final Turu maçı için HayatPark’a akın etti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, eşi Demet Ayne Kotan ve oğlu Canali Kotan ile HayatPark’a gelerek, tarihi akşamda vatandaşların sevincine ortak oldu.

Maçın başından sonuna kadar parkı dolduran Antalyalılar ile aynı heyecanı yaşayan Başkan Kotan, maç sonunda ay-yıldızlı bayrağını sallayarak galibiyeti kutladı.

Öte yandan HayatPark yetkilileri, 14 Eylül Pazar akşamı Türkiye ile Almanya arasında oynanacak final karşılaşması için de dev ekran kurulacağını aktardı.