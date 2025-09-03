Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan personelin Zabıta Haftası'nı kutladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinin Zabıta Haftası’nı zabıta personeliyle pasta keserek kutladı. Başkan Kotan, “Özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, Zabıta Haftanızı kutluyorum” dedi

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Zabıta Teşkilatı’nın 199’uncu kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası kapsamında Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelini makamında ağırladı. Buluşmada zabıta personeli, Başkan Kotan’a çiçek takdim ederken, günün anısına pasta kesildi. Pasta kesimi sonrasında Başkan Kotan, zabıta personeliyle sohbet etti. Kutlama programının ardından zabıta personeli, Konyaaltı sokaklarında vatandaşlara karanfil dağıtarak haftayı kutladı.

KOTAN’DAN EKİBİNE TEŞEKKÜR

Pasta kesimi sırasında konuşma yapan Cem Kotan, “Zabıta ekibimiz, kentimizin düzeni, halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapıyor. Sizler vatandaşlarımızın günlük yaşamının daha sağlıklı, düzenli ve güvenli bir şekilde devam etmesi için büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Belediyemizin sahadaki yüzü olarak hem denetim hem de vatandaşla birebir iletişimde çok önemli bir sorumluluk üstleniyorsunuz. Bu özverili çalışmalarınız sayesinde Konyaaltı’nda yaşam kalitesi her geçen gün artıyor. Emeğiniz, gayretiniz ve halkımıza sunduğunuz hizmetler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zabıta Haftanızı kutluyor, görevinizde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.