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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, projelerini esnafla paylaştı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, projelerini esnafla paylaştı
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Hurma ve Liman Mahallelerinde yer alan esnafları ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Kotan, ‘‘Seçim öncesine söz verdiğim gibi, sokakta, pazarda, her yerde vatandaşımızlayız. Bölge esnafı ve vatandaşımızın huzuru ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Uncalı’da kurulan Pazar yerinde esnafın sorunlarını yerinde dinleyen Kotan, Hurma ve Liman Mahallesi esnafını ziyaret etti. Esnaf gezisi sırasında hem esnafı hem de vatandaşı dinleyen Kotan, sorun ve taleplerini dinleyerek tek tek not aldı. Esnafın beklentileri ve bölgeye yönelik yapılmasını istediği projeleri dinleyen Kotan, ilerleyen günlerde hayata geçirmek istedikleri projeleri de esnaf ve vatandaşla paylaştı. Kotan, Hurma ve Liman Mahalleleri’nin gelişimine katkı sunmak ve mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına çözüm üretmek adına belediye olarak her zaman esnafın ve vatandaşın yanında olduklarını belirtti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Hurma ve Liman Mahallelerinde yer alan esnafları ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Kotan, ‘‘Seçim öncesine söz verdiğim gibi, sokakta, pazarda, her yerde vatandaşımızlayız. Bölge esnafı ve vatandaşımızın huzuru ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

“Sokakta, pazarda, her yerde vatandaşımızlayız”

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ziyaret sırasında vatandaşlarla da sık sık sohbet etti. Bazı mahalle sakinlerinin, belediye başkanının pazarda, sokakta sık sık karşılarına çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmesi üzerine Kotan, ‘‘Seçim sürecinde, her yerde karşınıza çıkacağımı, beni pazarda, sokakta sık sık görebileceğinizi söylemiştim. O zaman ne söz verdiysem, şimdi sözümü tutmanın mutluluğu içerisindeyim’’ dedi. Vatandaşların ve esnafın dile getirdiği ihtiyaçları ve önerileri dinleyen Başkan Kotan, Konyaaltı Belediyesi olarak kendilerine aktarılan her konuda çözüm odaklı adımlar atacaklarını söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Hurma ve Liman Mahallelerinde yer alan esnafları ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Kotan, ‘‘Seçim öncesine söz verdiğim gibi, sokakta, pazarda, her yerde vatandaşımızlayız. Bölge esnafı ve vatandaşımızın huzuru ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

“Bölge esnafı ve vatandaşımızın huzuru için çalışıyoruz”

Kotan, ziyaret sırasında Hurma Mahalle Muhtarı Canan Aydın’ı da muhtarlık ofisinde ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Kotan ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi, ‘‘Esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelmek bizler için çok kıymetli. Hurma ve Liman Mahalleleri Konyaaltı’nın en önemli mahallelerinden ikisi. Burada yaşayan vatandaşlarımız ve esnafımızın huzuru ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Gezi boyunca bize eşlik eden Liman Mahalle Muhtarımız Mahir Bölük ile de mahallemizin ihtiyaçlarını ve çözüm önerilerini ayrıca değerlendirdik. Esnafımıza gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ederim.’’

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Hurma ve Liman Mahallelerinde yer alan esnafları ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Kotan, ‘‘Seçim öncesine söz verdiğim gibi, sokakta, pazarda, her yerde vatandaşımızlayız. Bölge esnafı ve vatandaşımızın huzuru ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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