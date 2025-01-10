Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan: ''Spor, hayatımızın bir parçası olmalı''

Konyaaltı Belediyesi’nin, vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve sporu günlük hayatlarının bir parçası haline getirmeleri amacıyla ilçenin 9 farklı noktasında düzenlediği sabah sporu kurslarının ilk dönemi tamamlandı. Kursiyerler için düzenlenen veda kahvaltısına katılan Başkan Cem Kotan, ‘‘Spor hayatımızın bir parçası olmalı. Kurslarımızın ikinci döneminde daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz’’ dedi.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe sakinlerinin sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri amacıyla Konyaaltı’nın 9 farklı noktasında sabah sporu düzenliyor. Yoğun katılımla gerçekleşen sabah sporu kursları vatandaşlardan büyük ilgi görürken, 2024-2025 kış dönemi kursları başarıyla sona erdi. Hurma Parkı, Seyit Onbaşı Parkı, HayatPark, Kadın Emek Pazarı, Karabulut Parkı, Expo 2016 Parkı, Söyekler Parkı, 23 Nisan Parkı ve Kaymazlar Parkı olmak üzere 9 farklı noktada yüzlerce kursiyerin katıldığı sabah sporu etkinliklerinin birinci dönemi sona erdi. Pınarbaşı Mahallesi’nde yer alan Kaymazlar Parkı’nda sabah sporu yapan kursiyerlere, spor kurslarının sona ermesi vesilesiyle Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Gonca Ilgın tarafından bir veda kahvaltısı düzenlendi. Kahvaltıya Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da katılarak kursiyerlerle bir araya geldi.

“Spor hayatımızın bir parçası olmalı’’

Sporun ve sağlıklı yaşamın önemine değinerek katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ‘‘Konyaaltı Belediyesi olarak vatandaşlarımızın spora daha fazla zaman ayırmasını ve sağlıklı yaşam bilincinin artmasını önemsiyoruz. Spor hayatımızın bir parçası olmalı. Sabah sporuna gösterilen yoğun ilgi, bu alandaki çalışmalarımızı daha da güçlendirmemiz için bizleri motive ediyor. Kurslarımızın ikinci döneminde daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz’’ dedi. Başkan Kotan, kursiyerler için organize ettiği kahvaltıya kendisini de davet ettiği için Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Gonca Ilgın’a teşekkür etti.