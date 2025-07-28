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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan tarihi ambarları inceledi

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan tarihi ambarları inceledi
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ilçenin tarihi değerlerinden Sinan Değirmeni’ni ziyaret ederek bölgede yer alan ahşap tahıl ambarlarında incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında bölge halkını da dinleyen Kotan, "Konyaaltı’mızın tüm tarihi ve kültürel değerlerini koruyacağız. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz” dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, hafta sonlarını Konyaaltı’nın kırsal bölgelerinde geçirerek yerinde incelemeler yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonunu ailesiyle Üçoluk Mahallesi’nde geçiren Başkan Kotan, bu hafta sonu ise Konyaaltı’nın tarihi ve kültürel değerlerinden Sinan Değirmeni’ni ziyaret ederek bölgede incelemeler yaptı. Geçtiğimiz yıllarda bir yangında büyük zarar gören değirmenin hemen yanında bulunan ahşap tahıl ambarlarını inceleyen Başkan Kotan, tarihi ambarların korunmasına yönelik adımlar atacaklarını aktardı. Göreve geldiği günden bu yana ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini korumak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Kotan, Sinan Değirmeni’ndeki incelemelerinin sonunda bölge halkının misafiri oldu. Kotan, kendisine gösterilen ilgi ve samimiyetten dolayı da vatandaşlara teşekkürlerini iletti. Öte yandan bölge halkı da Başkan Kotan’ın sürekli sahada olmasından ve yaptığı çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

TARİHİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Yaptığı incelemeler sırasında konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Bey Dağları’nda bulunan Sinan Değirmeni bölgesi ve tarihi ambarlar, ilçemizin en önemli değerlerinden ve korunması gereken bir durumda. Bu nokta da dahil olmak üzere Konyaaltı’mızın tüm tarihi ve kültürel değerlerini koruma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarihimize sahip çıkacağız” dedi. İncelemeleri sırasında yapılabilecek çalışmaları da not alan ve ardından bölge halkının sofrasına misafir olan Başkan Kotan, “Bana gönül sofrasında yer ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Huzuru ve mutluluğu birlikte yaydığımız Konyaaltı’nda, sizlerin desteğiyle çalışıyoruz. İlçemizin her noktası bizim için çok kıymetli” diye konuştu.

 

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Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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