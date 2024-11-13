Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan: Tarihte görülmemiş bir kadrolu işçi alımı yapılmış

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, seçimden önce kadroya alınmış işçilerle belediye yönetimini karşı karşıya getiren krize ilişkin kamuoyunda bir süredir devam eden tartışmalara yanıt verdi.

Konyaaltı Belediyesi, tasarruf tedbirleri kapsamında belediye kadrosunun daraltılması ve seçim öncesi kadroya alınan işçiler üzerinden süren tartışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde belediyemiz ve şahsım ile ilgili yapılan haberler hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği duyulmuştur.

Öncelikle bilinmelidir ki; son günlerdeki haber ve köşe yazıları tek yanlı olarak bilgi ve görüşümüze başvurulmadan yazılmıştır. Basın ve ifade özgürlüğünü demokrasinin temeli olarak hayatımın her dönemi savunmuş biri olarak, haberin taraflarına başvurmak gibi en temel gazetecilik meslek etiğine uyulmadığı da ortadadır.

Haber ve yorumlara konu olan kadrolu işçi alımı bir önceki yönetim tarafından 9-13 Şubat 2024 tarihlerinde, İŞKUR ilanı ile gerçekleşmiştir. Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen Sayıştay Denetimlerinde personel sayısındaki fazlalığın kamu zararına sebebiyet verecek derecede fazla olduğu rapora yansıtılmıştır. Buna rağmen mazbatamı aldığım 4 Nisan 2024 tarihine kadar işçi alımları sürdürülmüştür. Şubat itibariyle de yani adaylığımın açıklanmasından 1 ay sonra ise belirlenen işçiler, kadrolu işçi olarak Konyaaltı Belediyesi’nde göreve başlatılmıştır.

Kamu kurumlarında devamlılık esastır. Göreve geldiğim günden beri önceki dönemin borçlarını ödeme sorumluluğunu aldığım gibi, daha önce yapılmış işlemlerin de sorumluluğu üzerimdedir. Görevi devralan her yönetici gibi önceki dönemde yapılan iş ve işlemlerle ilgili dosyaları inceleyerek göreve başladım. Bilindiği üzere; gerek duyulması halinde bir konunun açıklığa kavuşması için yasal süreçleri başlatmak ve uygulamak belediye başkanının yetki ve sorumluluğundadır. Belediye başkanı soruşturma yetkisi verir, teftiş ve disiplin kurulu da bağımsız bir şekilde soruşturmayı yürütür.

Görevi devralmamdan önce, Şubat 2024’ten itibaren basında çıkan haberler, kurumumuza ve CİMER’e yapılan şikayetler ve Sayıştay müfettişlerinin uyarısı sonucunda konu hakkında inceleme başlatılmıştır. Teftiş ve Disiplin Kurulumuz tarafından başlatılan soruşturma süreci halen devam etmektedir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi adına bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Basında yer alan bazı haberlerde, işçi hakları üzerinden şahsıma ve belediyemize yönelik haksız, gerçek dışı suçlamalar yapılmaktadır. Göreve geldiğim günden itibaren, belediyemizin her kademesinde ve hizmetlerinde verimliliği arttırmak için titizlikle çalışıyoruz. Bu asılsız haber ve yazılarla, yalnızca teftiş süreci değil, aynı zamanda belediyemizde özveriyle çalışan tüm emekçiler de hedef alınmaktadır.

Öte yandan yapılan haberlerde işçi çıkarırken işçi alımı ilanı çıkıldığı yazılmaktadır. Devam eden soruşturma kapsamında hiçbir işçi işten çıkarılmamıştır. İşe alım yapılacak personeller engelli kadrosundan yasal zorunluluk gereği, daha önce alımı gerçekleştirilmemiş engelli personel ilanıdır.

Bu süreçte ortaya atılan villada oturduğuma dair haberler yalandır. Kiralık dairede ikamet etmekte olduğumu basın mensupları kolaylıkla öğrenebilecekken, servis edilen haberlerle algı yaratma çabası içinde olunduğu görülmektedir.

Göreve geldiğimiz yaklaşık 8 aylık zaman dilimi içerisinde birçok zorlukla karşılaşmamıza rağmen, kimseyi suçlamadan, her türlü sorunun üstesinden gelmek için elimizden gelen çabayı göstermeye çalıştık. Ancak siyasi kaynaklarını ve nedenlerini çok iyi bildiğimiz bir saldırı süreci adaylık dönemimden bu yana ısrarla sürdürülmektedir. Belediyeyi hangi işleyiş ve mali tabloyla devraldığımız da kamuoyunun bilgisindedir. Evet. Belediye kötü bir mali tablo ile devralınmıştır.

Belediye başkanı olarak kamu kaynaklarının doğru kullanılmasını sağlamak ve kamu vicdanını korumak en önemli görevimdir. Bir belediye başkanı olarak hem belediye çalışanlarına hem de Konyaaltı halkına karşı sorumluluklarım vardır. Konyaaltı Belediyesi tarihinde görülmemiş sayıda kadrolu işçi alımıyla ilgili resmi kurumlara yapılan şikâyetlerin yasal takibatını yapmak ve yarattığı kuşkuyu gidermek belediye başkanı olarak sorumluluğumdur.

Bu teftişin sonucu hem kamu vicdanını rahatlatacak hem de tüm emekçilerin hakkını teslim edecektir.

Tüm kamuoyuna saygılarımla."