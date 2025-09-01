Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan Ulusal Matematik Sempozyumu’na katıldı

  1. Anasayfa
Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 37’nci Ulusal Matematik Sempozyumu’na katılarak, matematik alanının önde gelen isimleriyle buluştu. Sempozyumda konuşan Kotan, “Sempozyuma, elimizden gelen bütün katkıları verdik. Bundan mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Türk Matematik Derneği öncülüğünde ve Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü’nün ev sahipliğinde bu yıl 37’ncisi gerçekleşen ‘Ulusal Matematik Sempozyumu’na katıldı. Konyaaltı Belediyesi’nin de destek verdiği sempozyumda, genç matematikçilerin yetişmesi ve Türkiye’nin bilimsel geleceğinin güçlenmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. Sempozyuma katılan Başkan Kotan, Konyaaltı Belediyesi olarak bu sempozyumla beraber eğitime katkı vermekten dolayı duydukları mutluluk ve gururu vurguladı. Öte yandan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker ile Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Simten Bayrakçı Doğan, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’a, sempozyumun gerçekleşmesi için verdikleri destekler için teşekkürlerini iletti. 

KOTAN, “SEMPOZYUMA KATKI VERMEKTEN GURUR DUYUYORUZ”

37. Ulusal Matematik Sempozyumu’nda konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Bu önemli sempozyuma katkı vermemizin gerekçeleri vardı. Konyaaltı Belediyesi olarak, toplumumuzun bilimle yoğurulması noktasında bir vizyonumuz var ve bu vizyonumuzu devam ettiriyoruz. Sempozyuma, elimizden gelen bütün katkıları verdik. Bundan mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi. Göreve geldikleri günden bu yana Akdeniz Üniversitesi ile iş birliklerini sürdürdüklerini ifade eden Kotan, “Bu iş birliğine özen gösteriyoruz. Üniversitemizin ne kadar önemli olduğunu, düşünen ve üreten gençliğin, hocalarımızın ne kadar önemli olduğunu kavrıyoruz. Bundan dolayı da olanaklarımız yettiği sürece, bilimsel araştırmalara varana kadar ve tüm eğitim kurumlarıyla iş birliklerimiz devam edecek. Hocalarımıza, derneğimize ve üniversitemize, böyle güzel bir sempozyumda bizleri buluşturdukları için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Sempozyumda konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, “Önemli bilimsel çalışmalara katkı yapan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü onların yaptıkları çalışmalarla, üniversitemiz bilimsel anlamda daha da zenginleşti” dedi. Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Simten Bayrakçı Doğan ise, “Ülkemizin köklü ve seçkin derneklerinden olan Türk Matematik Derneği’nin himayesinde her yıl düzenlenen Ulusal Matematik Sempozyumlarının 37’ncisine bu yıl bölümümüz ev sahipliği yapmaktadır. Düzenleme Kurulu adına, bu onuru yaşamanın gururunu taşıyoruz. Sempozyumumuz, geniş bir katılımla son üç yılın en yüksek katılımlı etkinliklerinden biri olarak başlamıştır” ifadelerini kullandı.

