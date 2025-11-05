Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan: ''Zaza dili hepimizin ortak mirasıdır''

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Antalya Zaza Dil Kültür Derneği’nin düzenlediği buluşmaya katıldı. Başkan Kotan, “Bizler, farklı kültürlerin, farklı dillerin bir arada kardeşçe yaşadığı bir ülkenin insanlarıyız” dedi

Kültürel mirasın korunmasına ve toplumsal birlikteliğe büyük önem veren Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Antalya Zaza Dil Kültür Derneği tarafından düzenlenen buluşmaya katıldı. Yoğun katılımın olduğu gecede Zaza kültürü, müziği ve dili üzerine paylaşımlar yapılırken, Başkan Kotan da vatandaşlarla bir araya geldi. Zaza dili ve kültürünün korunması için yürütülen çalışmaların tanıtıldığı etkinlikte konuşan Başkan Kotan, UNESCO tarafından koruma altına alınan Zaza dilinin yaşatılması için emek veren herkese teşekkür etti. Antalya Zaza Dil Kültür Derneği Başkanı Ayhan Karasu ise Başkan Kotan’ın katılımından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür buluşmaların kültürel dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi.

HEPİMİZİN ORTAK GÖREVİ

Kültürel çeşitliliğin ve kardeşliğin önemine vurgu yapan Başkan Kotan, “Bu güzel buluşmada, Zaza kültürünü, dilini ve dayanışmasını yaşatmak amacıyla, sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Antalya Zaza Dil Kültür Derneği’nin bu anlamlı buluşması, kültürel çeşitliliğimizin ve kardeşliğimizin en güzel göstergelerinden biri olmuştur.

Zaza dili, UNESCO tarafından koruma altına alınmış, kadim bir geçmişe ve zengin bir söz varlığına sahip bir dildir. Bir dili yaşatmak, bir kimliği, bir tarihi, bir kültürü yaşatmak demektir. Çünkü her dil, bir halkın belleğini, duygusunu ve dünyaya bakışını taşır. Bu nedenle Zaza diline sahip çıkmak, yalnızca Zaza halkının değil, bu topraklarda yaşayan hepimizin ortak görevidir” ifadelerini kullandı.

EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLER

Bu kültürel zenginliği korumanın ve farklılıklarımızı birer değer olarak görmenin geleceğe bırakılan en güçlü miras olduğunun altını çizen Başkan Kotan, “Kültürünü, dilini ve köklerini koruyan her topluluk, ülkemizin birliğine, dayanışmasına ve toplumsal barışına katkı sunar. Bu özel gecenin hazırlanmasında emeği geçen Antalya Zaza Kültür Derneği yöneticilerine, üyelerine ve bu kültürü yaşatmak için çaba gösteren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Diliyle, müziğiyle, dostluğuyla bu akşam bizlere zenginlik katan herkese yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.