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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'dan bayram tebriği

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'dan bayram tebriği
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, tüm Türkiye’nin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı. Başkan Kotan yayımladığı mesajda, bayramların toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve sevginin pekiştiği özel günler olduğuna vurgu yaptı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve dayanışma duygularına vurgu yapan Başkan Kotan, “Bayramlar bizi bir araya getiren, kalpleri buluşturan ve dayanışmayı büyüten ortak değerlerdir” ifadelerini kullandı. Öte yandan Kotan, Konyaaltı Belediyesi olarak ilçedeki bayram hazırlıklarını tamamladıklarını, ekiplerinin bayram boyunca teyakkuzda olacağını ve vatandaşların her an belediye ile iletişime geçebileceğini de aktardı.

“BAYRAMLARDA YARDIMLAŞMANIN GÜZELLİĞİNİ YAŞARIZ”

Başkan Kotan, sözlerine şu şekilde devam etti, “Bayramlar, millet olarak en güçlü yönümüz olan birlik ve beraberlik duygularının yeniden yeşerdiği, kırgınlıkların sona erdiği, paylaşmanın ve yardımlaşmanın ön plana çıktığı özel zamanlardır. Kurban Bayramı da bu anlamda hem manevi değerlerimizi hatırladığımız hem de ihtiyaç sahiplerini unutmadan yardımlaşmanın güzelliğini yaşadığımız bir bayramdır. Konyaaltı Belediyesi olarak bizler de bu bayramda tüm vatandaşlarımızın huzur içinde bir bayram geçirmesi için hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince belediye hizmetlerimiz aralıksız devam edecek ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Başta Konyaaltılı ve Antalyalı vatandaşlarımız olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; hepimiz için sağlıklı, huzurlu ve güzel bir bayram temenni ediyorum”

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Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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