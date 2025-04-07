Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'dan birinci yıla özel paylaşım

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, göreve gelişinin ilk yıl dönümünde sosyal medyadan videolu bir mesaj yayınladı. Konyaaltı’nı söz verdikleri gibi halk ile birlikte yönettiklerini vurgulayan Kotan, “Bu daha başlangıç, yolumuz uzun. Daha yapacak çok işimiz var” dedi.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Konyaaltı Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen ve yüzde 54’lük bir oy oranıyla başkanlığa seçilen Cem Kotan, göreve gelişinin birinci yılına özel olarak resmi sosyal medya hesabından bir video mesaj yayınladı. Yayınlanan mesajda; Başkan Kotan’ın Konyaaltı halkı için verdiği sözler ve yapılan hizmetlerin yanı sıra sosyal belediyecilik ile sosyal belediyecilik anlayışının vurgusu yapıldı. Birlik ve beraberlik mesajları içeren video, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

“ADALETİ VE EŞİTLİĞİ KORUDUK”

Yayınlanan video mesajda Konyaaltı halkının güveni ve güçlü bir desteğiyle yola çıktıklarını kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Konyaaltı’nı birlikte yöneteceğimizi söyledik. Mahalle mahalle dolaşarak, halkımızı dinleyerek ilçemizi birlikte yönettik, karar aldık ve hayata geçirdik” dedi. Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışıyla adaleti ve eşitliği koruduklarını belirten Kotan, “Biz bu kenti yalnızca yol ve kaldırımla değil; vicdan, emek ve sevgiyle inşa ediyoruz. Bir yıl boyunca çocuk odaklı, emeklilere yönelik hizmetlerin yanında kadınlar, çocuklar, hayvanlar ve doğamız için çalıştık” diye konuştu.

“UMUT VE DAYANIŞMAYI YAŞATTIĞIMIZ NİCE YILLARA”

Göreve gelmelerinin ardından bir yıl içerisinde kültür, sanat ve spor faaliyetlerini artırdıklarını vurgulayan Başkan Kotan, “Muhtarlar Meclisi’yle ilçemizde demokrasiyi güçlendirdik. Herkese, her kesme eşit hizmet için çalıştık” dedi. Her adımlarında Konyaaltı halkının sesini duydukların altını çizen Kotan, “Bu yolda yalnız olmadığımızı her zaman hissettirdiniz. Kalbinizde taşıdığınız o güveni ve sevgiyi her gün sahada hissettik. Bu daha başlangıç, yolumuz uzun. Daha yapacak çok işimiz var. Dayanışmamızla hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Umut ve dayanışmayı yaşattığımız nice yıllara” dedi.