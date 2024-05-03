Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'dan Mesut Kocagöz'e destek

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan teleferik kazasından sonra tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün bir an önce tutuksuz bir şekilde yargılanmasını istediklerini belirterek, ''Mesut Başkanımızın en yakın zamanda görevinin başına dönmesini bekliyoruz. Bütün Antalya, bütün Türkiye bunu bekliyor'' dedi.

Konyaaltı Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Meclis gündem maddeleri öncesi açıklamalarda bulunan Kotan, 12 Nisan'da meydana gelen teleferik kazası sonrasında en yüksek mertebeden en düşük birime kadar devletin bütün yetkililerinin kaza yerinde olduğunu dile getirdi. Konyaaltı Belediye Başkanı olarak kendisinin de kaza sonrası orada olduğunu belirten Başkan Kotan, “12 Nisan’da yaşanan kazadan dolayı vefat eden vatandaşımızın ailesine başsağlığı, yaralı olanlara da geçmiş olsun diliyorum. AK Parti milletvekillerinden CHP milletvekillerine kadar oradaydı. Konyaaltı Belediyesi olarak ekiplerimizi kurtarma çalışmaları için seferber ettik” dedi.

KURTARMA ÇOK BAŞARILIYDI

40 saate yakın üst düzey yetkililerle ve en altta çalışan emekçilerle ile beraber hiç kimsenin uyumadan kurtarma çalışmalarına katıldığını dile getiren Başkan Kotan, üzücü olayda çok organize ve disiplinli bir kurtarma çalışması yapıldığını aktardı. Kotan, “Kurtarma çalışmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum’’ diye konuştu.

NE TÜRKİYE’NİN NE DE ANTALYA’NIN GÖNLÜ RAZI DEĞİL

Yaşanan teleferik kazasının ardından soruşturma başlatıldığını ve soruşturma kapsamında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün tutuklu olarak yargılanmasına karar verildiğini hatırlatan Başkan Kotan, “Teleferik kazasıyla ilgili bir soruşturma başlatılmak zorundadır. Bir suiistimal var mı yok mu ne oldu ne bitiyor ortaya çıkarılması gerekiyor. Bunlar yapılırken seçilmiş bir belediye başkanı tutuksuz yargılanabilirdi. Mesut Başkanın tutuklu yargılanması vicdanda yara açmıştır. Seçilmiş bir belediye başkanı soruşturmaya dahil edilebilir. Ama tutuksuz bir şekilde yargılanacağı yerde tutuklu bir şekilde yargılanarak halkın iradesinin gasp edilmesine ne Türkiye’nin ne de Antalya’nın gönlü razı değil’’ dedi.

TÜRK YARGISI’NA GÜVENİYORUZ

Adaletin yerini bulacağını belirten Başkan Kotan, “Yargılanma süreci devam etse de tutuksuz olarak Mesut Başkan görevinin başına dönmesi gerekiyor. Döndükten sonra da yargılanma süreci devam eder. Türk yargısına güveniyoruz. Güvenmek zorundayız. Ve en yakın zamanda Mesut Başkanımızın çıkacağına da gönülden inanıyoruz. Çünkü artık halkın yüreği bu tutukluluğu kaldırmıyor. Seçilmiş bir belediye başkanının yurt dışına kaçacak durumu yoktur. O yüzden Mesut Başkanımızın en yakın zamanda görevinin başına dönmesini bekliyoruz. Bütün Antalya, bütün Türkiye bunu bekliyor. Vicdanlarımız da artık yaralanmasın. En kısa zamanda adaletli bir karar verileceğini düşünüyoruz’’ dedi.