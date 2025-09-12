Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'dan milli yüzücüye destek

  1. Anasayfa
Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Down sendromlu milli yüzücü Alperen Menç’i makamında ağırladı. Başkan Kotan, “Göreve geldiğimizden bu yana sürdürdüğümüz çalışmaları ve bundan sonra yapacağımız her projeyi, tüm bireyleri düşünerek uyguladığımızı bir kez daha yinelemek istiyorum” dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Down sendromlu milli yüzücü Alperen Menç ve ailesini makamında ağırladı. Her fırsatta spora ve sporculara destek verdiklerine vurgulayan Başkan Kotan, Konyaaltı’nda gerçekleştirdikleri spor faaliyetlerini Alperen Menç’e anlattı. Başkan Kotan, Alperen Menç’in spor alanındaki azmi ve başarılarının herkese örnek olduğunu belirterek, milli sporcuya başarılar diledi. 

ÜLKEMİZ İÇİN GURUR KAYNAĞI

Alperen Menç’e başarılar dileyen Başkan Kotan, “Spor insanları bir araya getiren, hayatlarına disiplin ve değer katan çok önemli bir alan” dedi. Konyaaltı Belediyesi olarak sporu ve sporcuları her zaman desteklediklerine vurgu yapan Kotan, “Alperen’in elde ettiği başarılar ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı. Bir kez daha kardeşimizi tebrik ediyorum. Kendisiyle gurur duyuyorum. Yeni başarılarını heyecanla bekliyoruz. Ben onun Cem ağabeyi olarak her zaman yanındayım. Bizler her bireyi düşünmek zorundayız. Bunun için ben ve ekibim çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Ziyaretin sonunda milli sporcu Alperen Menç, Başkan Kotan’a spora ve sporculara verdiği destek için teşekkür etti.

 

 

