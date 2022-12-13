Konyaaltı Belediye Başkanı Esen afet bölgesinde

Sel felaketi yaşanan Kumluca ilçesini ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen: ‘’Kumlucalı hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için bölgedeki çalışmalarımız ara vermeden devam edecek’’

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sel felaketinin etkili olduğu Kumluca’yı ziyaret etti. Selden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Esen, afetten etkilenen bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarete Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Antalya Milletvekilleri ve partililer katıldı.

ESEN, BÜTÜN İMKANLARIMIZLA BURADAYIZ

Kumluca’da selden etkilenen çiftçi, esnaf ve ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için bütün imkanları ile seferber olduklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Öncelikle afetten etkilenen bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Konyaaltı Belediyesi olarak 100-150 personel ve iş makinalarımızla birlikte Kumlucalı hemşehrilerimizin yanındayız. Ekiplerimiz, bir yandan sel sularının önüne katıp getirdiği atıkları temizlerken, diğer yandan da çamurla kaplı yolların temizliğini yaparak yolları kullanılabilir hale getiriyor. Sel sularının oluşturduğu su birikintilerinin tahliyesini de yapan ekiplerimiz, bölgede bulunan diğer kurumlarla birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarına devam edecek’’ dedi. Geceyi Kumluca’da geçiren Başkan Esen, CHP Heyeti ile bölgede incelemeler yapmaya devam ediyor.