Konyaaltı Belediye Başkanı Esen afetzedeleri ziyaret etti

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kapılarını depremzede vatandaşlara açan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesi’ni ziyaret ederek vakıfta ikamet eden afetzedelerin ihtiyaçlarını dinledi. Konuyla ilgili haber metni ve fotoğraflar ektedir. İyi çalışmalar dileriz.

Antalya’ya gelen depremzede vatandaşların barınma ihtiyacı için harekete geçen Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesi, vakfın kapılarını afetzedelere açtı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, deprem bölgesinden aileleri ile birlikte gelen ve kendileri için hazırlanan vakıf binasındaki odalarda kalan afetzedeleri ziyaret etti. Yaşanan felaketin yaralarını sarmak için hem Antalya’da hem de deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Esen, ulaşabildikleri her deprem mağduru vatandaşa yardım götürdüklerini ifade etti. Antalya’ya gelen depremzedelere kapılarını açtıkları için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesi Başkanı Nurettin Erdoğan’a teşekkür eden Esen, vakıfta ikamet eden vatandaşların eksiklerini gidereceklerini de kaydetti.

YARDIM KAMPANYASI SÜRÜYOR

Kurdukları ‘Sosyal Market’ ile depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiklerini belirten Başkan Esen, konuyla şöyle bir çağrıda bulundu; “Kentimize gelen afetzede yurttaşlarımıza yönelik hazırladığımız ücretsiz Sosyal Market ile dayanışmamızı sürdürüyoruz. Hayırsever yurttaşlarımız depremin ilk günlerinde yoğun bir şekilde yardımda bulundu. İmkanı olan yurttaşlarımızı dayanışmamıza katkı sağlamaya davet ediyorum. İhtiyaç sahibi depremzede yurttaşlarımız için yardımlarını Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’ne getirebilirler. Yurttaşlarımızın bizim aracılığımız ile depremzedelere ulaştırmamızı istediği tek bir su şişesini bile heba etmeden ihtiyaç sahiplerine bizzat teslim ettik. Tüm hayırsever yurttaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum.”