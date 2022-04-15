Konyaaltı Belediye Başkanı Esen: ''Bir kuruşu bile boşa harcatmıyoruz''

Konyaaltı Belediyesi’nin Ramazan ayı dolayısıyla Pınarbaşı Mahallesi’nde düzenlediği iftar yemeğine katılan Başkan Semih Esen, halkın bir kuruşunu bile boşa harcatmadıklarını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi, Ramazan ayı dolayısı ile iftar sofrası kurmaya devam ediyor. Belediyenin Pınarbaşı Mahallesi’nde pazar yerinde kurduğu iftar yemeğine Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ile birlikte katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşlarla bir arada olmanın kendisini her zaman mutlu ettiğini ifade etti. İftara yoğun katılım gerçekleşirken, bölge halkı yapılan ikramlardan ve organizasyondan memnun kaldı. Öte yandan iftar sofrasına yerleşik yabancılar da katıldı. Pandemi nedeni ile vatandaşlarla bir araya gelemedikleri dönemi hatırlatan Esen, “Şimdi pandeminin de etkisinin azalmasıyla daha sık buluşacağız” şeklinde konuştu.

YARDIMLAŞMA DUYGUSU YÜKSEK

Konyaaltı’nda yardımlaşma ve dayanışma duygusunun sadece Ramazan ayında değil her zaman var olduğunu söyleyen Başkan Esen, özellikle yaşanan felaketlerde bu duygunun en üst noktaya çıktığını söyledi. Manavgat’ta yaşanan yangın felaketini hatırlatan Esen, Konyaaltılıların yangın bölgesindeki insanlara yardım etmek için seferber olduğunu belirtti. Konyaaltı’nın toplumsal yapısının çok güzel olduğunu ifade eden Başkan Esen, Ramazan ayındaki kadar kutsal bir paylaşımı Manavgat yangını zamanında gördüklerini söyledi. Manavgat yangınında Konyaaltılıların evindeki fazlalıkları değil, cebinden para harcayarak kendi çocuklarına alacakları yepyeni malzemeleri Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde kurdukları yardım masasına getirdiklerini belirten Esen, “Konyaaltılı hemşehrilerim, bir tane bile giyilmiş eski eşya getirmedi. Bir tane bile eski ayakkabı, eski kazak eski gömlek getirmedi. Tamamını sanki kendi çocuklarına almış gibi tertemiz kutusunda getirdi. Gönlünüzün güzelliği için bir kez daha hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” diye konuştu.

SİZLERİ PİŞMAN ETMEYECEĞİZ

Konyaaltı’na hizmet vermenin kendileri için bir onur olduğunu ifade eden Başkan Esen, halkın kendisine verdiği göreve layık olmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi. Konyaaltılıların kedisine verdiği oyun ne kadar değerli olduğunun farkında olarak hareket ettiklerini belirten Esen, şöyle konuştu: “Bize verdiğiniz oyu asla sizi pişman etmeden kutsal bir emanet gibi namusumuz gibi koruyacağız. Tek bir meteliğimizi hiçbir şekilde boşa harcamıyoruz, harcamayacağız, harcatmayacağız. Sizleri çok seviyoruz. Konyaaltı, coğrafyası ve doğasıyla cennetten bir köşe. Fakat sadece coğrafyası güzel değil. Toplumsal yapısıyla da en güzel yerlerden biridir Konyaaltı. İyi ki burada sizlerle beraber aynı kaderi paylaşıyoruz. İyi ki Allah bana sizlere hizmet etme fırsatı verdi. Bunun için çok memnunum.”