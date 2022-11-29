Konyaaltı Belediye Başkanı Esen: ''Cumhuriyet mirasına sahip çıkmalıyız''

Antalya Müzesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemine ait eserlerin yer aldığı koleksiyonu ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Cumhuriyet mirasına sahip çıkmalıyız” dedi. dileriz.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Müzesinde bulunan ve Cumhuriyetin 100. yılı dolayısı ile hazırlanan koleksiyon bölümünü ziyaret etti. Müzede yer alan tarihi eserleri rehber eşliğinde inceleyen Başkan Esen, daha sonra Av. Bahadır Kalaycı’nın uzun uğraşlar sonucunda bir araya getirdiği Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemine ait eserleri ziyaret etti. Esen, koleksiyonda yer alan para, madalya, nutuk, Türkiye haritası ve Türk bayrağını inceledi. Koleksiyonda yer alan eserlerin çok değerli olduğuna dikkat çeken Esen, bu eserleri bir araya getirmek için yıllarca çaba harcayan Kalaycı’ya teşekkür etti. Her bir eserin ayrı bir önemi ve anlamı olduğunu söyleyen Başkan Esen, “Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarını yansıtan bu eserler görülmeye değer. Bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilen talimat ile yapılan bu eserler, o dönemi anlamamızı da sağlıyor. Bayrağımızın yapıldığı kumaş hiçbir deformeye uğramamış. Bu da o dönem ne kadar kaliteli bir üretim yapıldığını gösteriyor. Ayrıca koleksiyonda yer alan paralar da bize o dönemin ekonomisi hakkında birçok şey gösteriyor. Cumhuriyet döneminin ilk altın parası da burada yer alıyor. Tüm bu değerlerimize sahip çıkmalıyız” dedi.

CUMHURİYETİN İLK ALTIN PARASI

Cumhuriyetin 100. yılı ve Antalya Müzesinin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında ziyarete açtığı koleksiyonu bir araya geçirmek için uzun yıllar uğraş verdiğini söyleyen Av. Bahadır Kalaycı, “Cumhuriyetimizin ilk altın parası (1925) ve 5 lira değeri olan bu değerli parçayı bulmak için 10 yıl çaba harcadım. Şimdi burada ve ziyaretçilerini ağırlıyor” şeklinde konuştu.