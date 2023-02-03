Konyaaltı Belediye Başkanı Esen: ''Düşünüyorum, öyleyse vurun''

Felsefe konferansında konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Türkiye’de düşünme yolculuğu ’Düşünüyorum, öyleyse varım’ noktasından, ‘’Düşünüyorum, öyleyse vurun’’ noktasına geldi.

Türkiye Felsefe Kurumu’nun Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANSİAD) ile 1-5 Şubat tarihleri arasında düzenlediği ‘’Cumhuriyet’in 100’üncü Yılında Türkiye’de Felsefe’’ başlıklı ulusal felsefe kongresine Konyaaltı Belediyesi ev sahipliği yaptı. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi Tarık Akan Salonu’nda yoğun bir katılım ile gerçekleşen ‘’Felsefe Ne İşe Yarar’’ konulu etkinliğin açılış konuşmasını Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen yaptı. Başkan Esen, 5 gün sürecek felsefe konferanslarının üçüncü gününe ev sahipliği yapıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında insanların ilk yaptığı işin daha iyi ve ideal olanı bulmak için kendini ve etrafını sorgulamak olduğunu belirten Esen, “Özgürce düşünüp sorgulayamadığımız bu günlerde böyle bir konferansın varlığı için hocalarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

‘DÜŞÜNÜYORUM ÖYLEYSE VURUN’

Türkiye’de düşünme yolculuğunun, “Düşünüyorum, öyleyse varım” noktasından “Düşünüyorum, öyleyse vurun” noktasına geldiğini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu durumun ancak ülkelerin özgürleşmesi, savaş sebeplerinin ortadan kalkması, cahilliğin son bulması ve gelir adaletinin sağlanmasıyla son bulabileceğini aktardı. Esen, “Bugün çok güzel konuşmalar olacak. Çok güzel şeyler öğreneceğiz. Belki unuttuklarımızı tekrar hatırlayacağız. Bu konferansların düzenlenmesi için öncülük eden Türkiye Felsefe Kurumu’na ve ANSİAD’a teşekkür ediyorum’’ dedi. Açılış konuşması sonrası kürsüye gelen ANSİAD Başkanı Akın Akıncı ise “İş dünyasını temsil eden bir kurumun felsefeyle ne işi olur diyorlar. Biz de diyoruz ki, düşün Türkiye. Felsefe düşünmektir, kalkınmaktır. Bizim arzumuz her anlamda kalkınmış bir Türkiye’dir.’’

FELSEFE NE İŞE YARAR

Türkiye Felsefe Kurumu (TFK) Başkanlığını yürüten ve aynı zamanda Cumhuriyet’in 100’üncü Yılında Felsefe Kongresi’nin Başkanı da olan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, “Düşünce dünyasında bir amacın gerçekleşmesi uzun zaman alıyor ve sebat yetmiyor, inat istiyor” diyerek hem TFK’nin ulusal ve uluslararası düzeyde felsefeye katkılarını hem de beş ana kategorideki kongre programını özetledi. Felsefenin ve felsefe eğitiminin ne işe yaradığını çeşitli örneklerle katılımcılara aktaran Kuçuradi, etkinliğin son bölümünde katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Konferans sonunda Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, TFK Başkanı Kuçuradi’ye çiçek ve plaket takdim etti.