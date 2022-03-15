Konyaaltı Belediye Başkanı Esen: ''Z kuşağı Atatürk’ü çok seviyor''

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen 7. Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi’ne katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, hangi siyasi görüşe veya inanca sahip olursa olsun Z kuşağının Atatürk’ü çok sevdiğini söyledi.

Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 7. Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi’ne katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, gençlerin yönetim ve bilişim alanında düzenlediği zirvenin çok önemli olduğunu belirtti. Daha önce yine ev sahipliğini yaptıkları kodlama ve robotlarla ilgili etkinliği yakından takip ettiğini ifade eden Esen, ülkelerin gücünü, sahip oldukları teknoloji ve verilerin belirlediğini söyledi. Bahsettiği verilerin üretim, çevresel ve toplumsal olduğunu kaydeden Esen, “Hangi kaldırımın bozuk olduğu, hangi arabanın üretim bandında kusursuz çıktığı veya arızalı çıktığı ile ilgili veriler. Bunu her alana yayabilirsiniz. İşte toplum yararına olan verilere sahip olan ülkeler güçlüdür. O gücü ise ancak doğru bilişim sistemleri ile elde edebilirsiniz” dedi.

Z KUŞAĞI ATATÜRK’Ü ÇOK SEVİYOR

Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’ta belirttiği Anadolu Aydınlanma Devrimi’nin küçük siyasi polemiklerin konusu olmadığına değinen Başkan Esen, Atatürk’ün devrim ilkeleri doğrultusunda hizmet verdiklerini ifade etti. Z kuşağının çok bilinçli olduğunu belirten Esen, “Genel kanı ve yapılan tespitler sonucunda hangi siyasi görüşe veya inanca sahip olursa olsun Z kuşağı, Ulu Önderimiz Atatürk’ü çok seviyor. Doğru yoldasınız, o yoldan hiç ayrılmayın” diye konuştu.