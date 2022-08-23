Konyaaltı Belediye Başkanı Esen’den ‘Antalya Lisesi’ne sahip çıkalım vurgusu

Antalya Lisesi’ni ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, tarihi bir birikime sahip olan lisenin ayakta kalması gerektiğini belirterek, “Türkiye’de böyle köklü liseler çok az. Bu yüzden Antalya olarak Antalya Lisesi’ne sahip çıkmalıyız” dedi. Konuyla ilgili haber metni ve fotoğraflar ektedir. Haber görüntüsü aşağıdaki linktedir. İyi çalışmalar dileriz.

Antalya Lisesi’nin en eski binasının Milli Milli Eğitim Bakanlığı tasarrufundaki Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’ne tahsis edilmesini istemeyen Antalya Lisesi Mezunları Vakfı, tüm kentin bu duruma karşı çıkmaya davet etti. Devir işleminin gündeme gelmesiyle sivil toplum kuruluşları, dernekler, belediye başkanları ve kanaat önderleri ayağa kalktı. Sivil toplum kuruluşlar ve meslek odaları ile birlikte Antalya Lisesi’nin önünde basın açıklaması yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya’nın hafızası niteliğinde olan Antalya Lisesi’nin doğal yapısı korunarak yaşatılması gerektiğini belirtti. Antalya Lisesi’nin en eski binası olan yapının orijinal hali ile kalmasının kent için önemli olduğunu söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’ne tahsis edileceği söylenen eski binadaki müzeyi ziyaret etti. Şehirleri insanlar tarafından beğenilmesini kılan bazı özellikler olduğunu söyleyen Esen, bunlardan en önemlilerinin şehrin tarihini anlatan simgeler olduğunu belirtti. Kentin değerlerini korunması gerektiğini belirten Esen, “Antalya’mızın en önemli değerlerinden bir Antalya Lisesi’dir. Bu değeri doğal hali ile muhafaza etmeli ve yaşatmalıyız” dedi

ANI DEFTERİNE ANLAMLI MESAJ

Antalya Lisesi’nin geçmişten günümüze ışık tutan bir birikime sahip olduğunu belirten Başkan Esen, her şehrin bir hikayesinin olduğunu ve bu hikayelerin de Antalya Lisesi gibi simgesel yapılarda barındığını ifade etti. Antalya Lisesi’nin Türkiye’de çok az örneklerinin olduğunu söyleyen Esen, dolayısıyla bu değere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Antalya’da insanların önünde fotoğraf çekebileceği anıt yapılara ihtiyaç duyduğunu dile getiren Esen, Antalya Lisesi’nin de bu anıtlardan bir tanesi olduğunu kaydetti. Lisenin mutlaka mevcut yapısında kalması gerektiğini söyleyen Başkan Esen, “Farklı projelerle buranın doğal yapısı ve tarihsel dokusunu bozacak bir şeyin yapılmaması gerekiyor” diye konuştu. Ziyaret sonrasında lisenin anı defterine bir mesaj da yazan Esen, şu cümleler yer verdi; “Bugün değerli dostlarımız ile Antalya Lisesi’ni ziyaret ettik. Şehrin gerek kültürel gerek eğitim gerekse de insanın ne kadar derin bir birikime sahip olduğunu duygulanarak bir kere daha gördük. Antalya’nın dünyanın en güzel yeri olmasına sebep olan tüm diğer özelliklerinin yanında, böyle bir birikime sahip olan Antalya Lisesi’nin sonsuza kadar Antalya Şehrimizin birikiminin şahidi olarak yaşaması, yaşatılması dileğiyle.”