Konyaaltı Belediye Başkanı Esen’den Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek Konyaaltı’nda sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’da ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na Konyaaltı’nda sürdürdükleri çalışmaları aktardıklarını ifade eden Başkan Esen, ilerleyen zamanda hayata geçirecekleri projeleri de paylaştığını aktardı. Verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Esen, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, projelerimizi son derece olumlu karşıladı. Üç buçuk yıllık görev süremizde yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik. Genel Başkanımız, yerelde yaptığımız çalışmaların çok değerli olduğunu aktardı. Yerelde yapılan her hizmet, genele yayılarak Türkiye’yi içinde bulunduğu bu dar boğazdan kurtaracaktır. Genel Başkanımız liderliğinde kurulan Cumhuriyet Halk Partisi kadroları, halkın nasıl ihtiyaçları olduğu, ekonominin nasıl düze çıkarılacağı ve buna benzer konularda çok tecrübeli. İnanıyorum ki sarayda değil halkın içinde, halkın gerçek sorunlarına kulak veren Genel Başkanımız liderliğinde Türkiye rahat bir nefes alacak. Yurttaşlarımız müsterih olsun, çok yakın zamanda başta ekonomi olmak üzere hukuk, eğitim, basın özgürlüğü gibi konularda olumlu değişimler olduğunu görecekler. Bunu, Cumhuriyet Halk Partisi kadroları gerçekleştirecek” şeklinde konuştu.