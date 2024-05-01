Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan 1 Mayıs'ta meydandaydı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde alanlardaydı. Başkan Kotan, "Emek bizim için en yüce değerdir. İşçinin, emekçinin hakkını savunmak için 1 Mayıs'ta her zaman olduğu gibi yine alanlardayız" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Antalya'da düzenlenen yürüyüşe katıldı. Aydın Kanza Parkı'nın önünde başlayan yürüyüşte, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli derneklerin üye ve yöneticileri ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

KOL KOLA YÜRÜDÜLER

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP milletvekilleri, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz ve çok sayıda partili ile , 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kol kola yürüdü. Başkan Kotan, ardından farklı sivil toplum kuruluşlarının kortejlerini de ziyaret etti.

İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIM

İşçinin, emekçinin hakkını savunmak için 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşüne katıldığını söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde 20 yıldır olduğu gibi bugün de alanlardaydık. İşçinin, emekçinin, alın terinin her zaman yanında olduk. Belediye Başkanlığım döneminde de her zaman olduğu gibi işçi kardeşlerimizin haklarını savunmaya devam edeceğim. Emek bizim için en yüce değerdir’’ dedi.