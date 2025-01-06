Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan: ''8 ayda 8 projeyi hayata geçirdik''

Konyaaltı Belediyesi, yeni yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Mecliste konuşan Başkan Kotan, ''Seçim sürecinde vaat ettiğimiz 40 projenin 8’ine ya başlamışız, ya yarılamışız, ya da tamamlamışız. Hükümetin belediyelerle ilgili aldığı olumsuz kararlar ve ekonomik olanaksızlıklara rağmen 40 projemizin neredeyse 4’te 1’ini hayata geçirmişiz. 2025 yılı içerisinde 10 projeyi daha tamamlamayı hedefliyoruz'' dedi.

Konyaaltı Belediyesi, 2025 yılının ilk meclis toplantısı olan Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısını, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan Başkanlığında Beydağları Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi. Yılın ilk meclisi olması dolayısıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda konuşan Başkan Kotan, 2025 yılının ilk meclisinin Konyaaltı’na, Antalya’ya ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi. 2024 yılının bütün sıkıntılarından uzak bir yıl olmasını temenni eden Başkan Kotan, ‘’Ülkemiz için hem maddi hem de manevi olarak güzel bir yıl olmasını diliyorum’’ dedi.

40 PROJEMİZDEN 8’İNİ HAYATA GEÇİRDİK

2024 yılının 8 aylık dilimi içerisinde, seçim sürecinde vaat ettiği 40 projeden 8’iyle ilgili adım attıklarını vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ‘’Göreve gelmeden önce vaat ettiğimiz 40 projemiz vardı. Bunlardan, özellikle sosyal içerikli olan 8 tanesine ya başlamışız, ya yarılamışız, ya da tamamlamışız. Hükümetin belediyeler ile ilgili aldığı olumsuz kararlar ve ekonomik olanaksızlıklara rağmen bu konuda verimli bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Yani vaat ettiğimiz projelerin neredeyse 4’te 1’iyle ilgili adım atmışız. İnşallah 2025 yılı içerisinde 10 projemizi daha hayata geçireceğiz’’ dedi.

GAZETECİLER GÜNÜ VE KANDİLİ UNUTMADI

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan meclis konuşmasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne de değindi. Kotan, ‘‘Doğru ve tarafsız olarak çalışan, doğru haber peşinde koşan ve bu uğurda emek sarf eden bütün gazetecilerin gününü şimdiden kutluyorum. Ayrıca, 26 Ocak günü de Miraç Kandili var. Kandil’in bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum.’’ dedi.