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Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan: ''Ailenizle gelin, canları sahiplenin''

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan: ''Ailenizle gelin, canları sahiplenin''
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Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden çocuklar yavru kedi ve köpekleri sevdi, onların kalbini dinledi. Çocuklarla merkezdeki hayvanları seven Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Canlarımızın sıcak bir yuvaya sahip olması için ailenizle gelin, onları sahiplenin” dedi.

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi minik öğrenciler tarafından ziyaret ediliyor. Özel Antalya Sevinç Anaokulu öğrencilerini ağırlayan Konyaaltı Belediyesi, minik öğrencilerin hayvanların karşılıksız sevgisini deneyimlediğini kaydetti. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ziyaret esnasında çocuklarla birlikte merkezi gezdi ve hayvanları sevdi. Başkan Cem Kotan, “Çocuklarımızın gözlerindeki o sevgi ve merak, bizlere hayvanlarımızın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı” diye kaydetti.

DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN

Öğrencilerin ziyaretinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Başkan Kotan, “Minik öğrencilerimizin ziyareti beni çok mutlu etti. Merkezimizde sadece geçici barınma sağlamıyoruz, aynı zamanda hayvanlarımızın sağlık kontrolleri ve rehabilitasyon süreçlerini de titizlikle yürütüyoruz. Amacımız, onları sağlıklı bir şekilde yeni yuvalarına kavuşturmak ve onlara sevgi dolu bir gelecek sunabilmek. Bir hayatı kurtarmak ve ona kalıcı bir yuva sağlamak, inanıyorum ki en büyük sevinç kaynağımız olacaktır. Sokak hayvanlarının bakımı ve korunması, bizim için çok önemli bir görev. Bu konuda tüm Antalyalıların duyarlı olmasını ve desteğini bekliyoruz. Hep birlikte, daha iyi bir dünya için adım atmaya devam edelim" şeklinde konuştu.

 

 

 

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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