  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, ANTAB Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliği’ne seçildi

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, ANTAB Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliği’ne seçildi

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, ANTAB Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliği’ne seçildi
Güncelleme:

Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği’nin (ANTAB) 2025 Yılı İlk Dönem Olağan Meclis Toplantısı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve ANTAB Başkanı Muhittin Böcek Başkanlığında gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıda Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliği’ne seçildi.

Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) 2025 Yılı İlk Dönem Olağan Meclis Toplantısı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve ANTAB Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında ve üye belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. 2024 yılı faaliyet raporunun oybirliği ile kabul edildiği toplantıda, bir yıl süreyle görev alacak encümen, Plan ve Bütçe ile Kültür ve Turizm Komisyonlarına üye seçimi de yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliği’ne seçildi. Öte yandan Başkan Kotan ile beraber Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul da Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yer aldı. Toplantıda ayrıca, turizmin başkenti Antalya’nın yeni sezon beklentilerinin karşılanması ve turizm çalışmaları için birlik ve beraberlik vurgusu da yapıldı.

text-ad
Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin en seçkin birliği binlerce metre yüksekte tüm dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye'nin en seçkin birliği binlerce metre yüksekte tüm dünyaya gövde gösterisi yaptı! Polisin ''dur'' ihtarından kaçtı, saatlerce polisle çatıştı! Polisin ''dur'' ihtarından kaçtı, saatlerce polisle çatıştı! Dikkat! Emekli, malullük maaşı ölüm aylığı alamayabilirsiniz! Dikkat! Emekli, malullük maaşı ölüm aylığı alamayabilirsiniz! Türkiye'nin yaşlanmayı durduran güzeli Burcu Esmersoy yazı getirdi Türkiye'nin yaşlanmayı durduran güzeli Burcu Esmersoy yazı getirdi Türkiye'nin büyüleyen 20 bin yıllık buzullarına turist akını başladı Türkiye'nin büyüleyen 20 bin yıllık buzullarına turist akını başladı Melike Şahin'i makyajsız haliyle gören tanıyamadı! Melike Şahin'i makyajsız haliyle gören tanıyamadı! Fenerbahçe'nin yardımcı antrenöründen çırılçıplak şampiyonluk paylaşımı Fenerbahçe'nin yardımcı antrenöründen çırılçıplak şampiyonluk paylaşımı PKK'lı teröristler için anmaya izin vermeyen valinin yeni görevi belli oldu PKK'lı teröristler için anmaya izin vermeyen valinin yeni görevi belli oldu DEM Parti'den hem Erdoğan'ın hem de Bahçeli'nin tepkisini çekecek hamle DEM Parti'den hem Erdoğan'ın hem de Bahçeli'nin tepkisini çekecek hamle 50 bin mahkuma tahliye yolu! İnfaz düzenlemesinin yasalaşacağı tarih belli oldu 50 bin mahkuma tahliye yolu! İnfaz düzenlemesinin yasalaşacağı tarih belli oldu
Korktuğumuz sonunda başımıza geldi: İşte Türkiye'nin ''deprem kadar yıkıcı olacak'' kabusu Korktuğumuz sonunda başımıza geldi: İşte Türkiye'nin ''deprem kadar yıkıcı olacak'' kabusu İrem Derici'den skandal iddialar: ''Yemediğiniz halt yok, anneme yürümüştü'' İrem Derici'den skandal iddialar: ''Yemediğiniz halt yok, anneme yürümüştü'' Bu tuzağa düşmemek elde değil: Sadece 9 TL ödeyip binlerce TL'lik borç sahibi oldu! Bu tuzağa düşmemek elde değil: Sadece 9 TL ödeyip binlerce TL'lik borç sahibi oldu! Kahvaltı ve akşam yemeği tabağıyla olay olan Çağla Şıkel bu sefer de tatlı tabağını paylaştı Kahvaltı ve akşam yemeği tabağıyla olay olan Çağla Şıkel bu sefer de tatlı tabağını paylaştı Tedavisi bulunmayan hastaya ölüm yardımı yasası Meclis'ten geçti! Tedavisi bulunmayan hastaya ölüm yardımı yasası Meclis'ten geçti! Kiralık apartta gizli kamera iğrençliğinde mide bulandıran bir ayrıntı daha! Kiralık apartta gizli kamera iğrençliğinde mide bulandıran bir ayrıntı daha! Öz kardeşini gözünü kırpmadan öldürdü! Korkunç olay kamerada! Öz kardeşini gözünü kırpmadan öldürdü! Korkunç olay kamerada! Bakanlık tek tek açıkladı: Zeytinyağı diye bakın ne yedirmişler! Bakanlık tek tek açıkladı: Zeytinyağı diye bakın ne yedirmişler! Okan Buruk'tan olay açıklamaları: Beşiktaş, Fenerbahçe, Osimhen, Berke Özer... Okan Buruk'tan olay açıklamaları: Beşiktaş, Fenerbahçe, Osimhen, Berke Özer... Esra Erol'da aranan gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu! Esra Erol'da aranan gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu!