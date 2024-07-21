Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan: ''Aşure birliktir, birliğimiz bozulmasın''

Konyaaltı Belediyesi’nin Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği ile düzenlediği 14. Geleneksel Aşure Etkinliği’nde vatandaşlara aşure lokması dağıtıldı. Aşurenin umut ve birlik olduğunu dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Birliğimiz bozulmasın” dedi.

Konyaaltı Belediyesi’nin Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği ile bu yıl 14’üncüsünü düzenlediği Geleneksel Aşure Etkinliği’ne katılım yoğun oldu. Konyaaltı Cemevi’nde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara aşure dağıtıldı. Ardından sanatçılar Beste Sezer ve Orhan Gürsoy konser verdi. Etkinliğe CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, CHP Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği Başkanı Tahsin Akpınar ile Konyaaltı Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik Alevi dedesi Kenan Akbaba’nın aşure hakkında bilgi verdikten sonra aşure duası etmesiyle başladı.

BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN

Aşure lokmasının, bu yıl da dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde paylaşıldığını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Değerli canlar hepiniz hoş geldiniz. Burayı doldurdunuz, bizi yalnız bırakmadınız. Bizleri çok mutlu ettiniz. Muharrem Alevilerin yas ayıdır. Oruçlar tutulur, sonrasında aşure verilir. Aşure kurtuluştur, aşure umuttur, aşure barıştır, aşure birliktir, aşure yaşama sevincidir. Birliğimiz bozulmasın. Tutulan oruçlar, yapılan ibadetler Hak katında kabul olsun” dedi.

YOĞUN KATILIM

Etkinliğe katılan CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya da, “Burada bu birlikteliği görmek beni inanılmaz mutlu etti. Konyaaltı Belediyemiz ve Cemevimizin birlikte yapmış olduğu aşure etkinliğinin Allah katında kabul olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz her zaman daim olur. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.

Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği Başkanı Tahsin Akpınar ise, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.