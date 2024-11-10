Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, Ata'yı çocuklarla birlikte andı

Konyaaltı Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla belediye hizmet binasında duygu dolu bir anma programı düzenledi. Başkan Kotan Valilik programının düzenlediği Atatürk’ü anma programının yanı sıra miniklerle Belediye Hizmet Binası’nda anma törenine katıldı.

Konyaaltı Belediyesi, 10 Kasım’da Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü andı. Belediye ana hizmet binası önünde düzenlenen törene personel ve birim müdürleri katılırken, Konyaaltı Belediyesi kreş öğrencileri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Atatürk’e olan saygılarını çelenk ve kırmızı karanfille sundu. Tören saygı duruşu sonrası, İstiklal Marşı’nın okunması ile son buldu. Başkan Kotan çelenk sunumundan sonra minik öğrencileri makamında ağırladı. Öğrenciler Atatürk’e ithafen şiir okudu. Minik öğrencilerle sohbet eden Başkan Kotan, Atatürk’ü çocuklarla birlikte anmaktan onur duyduğunu kaydetti.

ATATÜRK’Ü SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılığını dile getiren Başkan Kotan, “Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelesinin önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete uğurladığımız o gününün yıl dönümünde, onu bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Biz onun açtığı çağdaş ve uygarlık yolunda durmaksızın ilerleyeceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımız da, bugün burada bizlerle birlikte Ata’mıza olan saygılarını ve sevgilerini sundu. Bu özel günde Atamızı saygı ve özlemle anıyoruz” ifadelerini kullandı.