Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan Belediye-İş Sendikası yöneticileriyle buluştu
Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Ali Kuş ve yönetimiyle bir araya geldi. Başkan Kotan buluşmada, Konyaaltı Belediyesi’nde çalışan tüm işçilerin daima yanında olduklarını vurguladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanlığı görevine seçilen Ali Kuş ve yönetimiyle bir araya geldi. Başkan Kotan buluşmada, Konyaaltı Belediyesi’nde çalışan her bir personelin emeğinin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı. Verilen emeğin asla göz ardı edilemeyeceğinin de altını çizen Kotan, bu güne kadar yaptıkları sözleşmelerde olduğu gibi, bundan sonra yapacakları sendika sözleşmelerinde de bu anlayıştan vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Öte yandan Başkan Kotan, göreve yeni seçilen Başkan Ali Kuş ve yönetimini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Ali Kuş ise, işçiye ve emeğe olan saygısından dolayı Kotan’a teşekkürlerini dile getirdi.

KOTAN, “İŞÇİLERİMİZİN DAİMA YANINDAYIZ”

Emeği koruyan bir anlayışla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Kotan, “Konyaaltı’mız için tüm personelimizle omuz omuza çalışıyoruz. İlçemizi güzelleştirmek için emek veren tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” dedi. Türkiye’nin ekonomik olarak bulunduğu zor koşullara da değinen Kotan, “Ülkemiz ne yazık ki ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor. Biz, hiçbir arkadaşımızı enflasyon karşısında mağdur etmemeye çalışıyoruz. Sendika sözleşmelerimizde buna kesinlikle dikkat ediyoruz. Sizlerle ortak noktada buluşup, emekçimizi zor durumda bırakmayacak maddelerle ilerliyoruz. İşçilerimizin daima yanındayız” diye konuştu. Buluşmada konuşan Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Ali Kuş ise, “Her koşulda, emekçilerin yanında bir duruş sergilemeniz gerçekten çok kıymetli. Sözleriniz ve işçinin yanında oluşunuz için çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızı yakından takip ediyor ve takdirle karşılıyoruz” dedi.

 

