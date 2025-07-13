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Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan: ''Bu aşure, birlik aşuresidir''

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan: ''Bu aşure, birlik aşuresidir''
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Konyaaltı Belediyesi'nin, Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği ile düzenlediği Aşure Lokması, vatandaşları Konyaaltı Cemevi’nde bir araya getirdi. Paylaşılan lokmada konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan; “Bizim topraklarımız ve insanlarımız aşure gibidir. Dini, mezhebi, ırkı fark etmez bir araya gelince kenetlenir” dedi.

Konyaaltı Belediyesi ve Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği’nin, bu yıl 15’incisini düzenlediği Aşure Lokması’nda vatandaşlar Konyaaltı Cemevi’nde buluştu. Nefes, semah ve deyişler eşliğinde gerçekleşen lokmaya; Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği Başkanı Tahsin Akpınar, Cumhuriyet Halk Partisi Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, Cumhuriyet Halk Partisi Konyaaltı İlçe Kadın Kolları Başkanı Aslı Tazegül, Cumhuriyet Halk Partisi Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Koçak, Alevi Dedesi Kenan Akbaba, Alevi Dernekleri Temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

AŞURE İKRAMI BAŞKAN KOTAN'DAN

Dayanışma içerisinde paylaşılan aşure lokması için gerek Başkan Kotan, gerek dernek başkanı Akpınar gerekse de vatandaşlar birbirlerine teşekkürlerini ifade etti. Kazanlarda kaynayan aşureler, açılış konuşmalarının ardından Alevi Dedesi Kenan Akbaba’nın duasıyla beraber vatandaşlara ikram edildi. Öte yandan kazanın başına geçen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da aşure ikramında lokmaları vatandaşlarla paylaştı.

‘‘AŞURE, BİZİM TOPRAKLARIMIZ VE İNSANLARIMIZ GİBİDİR’’

Düzenlenen Aşure Lokması’nda konuşan ve Konyaaltı Belediyesi olarak, Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği’nin düzenlediği lokmaya canlarla beraber katkı sunmaktan onur duyduğunu ifade eden Başkan Kotan, “Bugün aşure lokmamızı, Cemevi’mizin öncülüğünde, belediyemizin ve siz değerli canların katkılarıyla düzenliyoruz. Cemevi’ne gelen, niyaz eden canlarımız da aşuremize katkı vermiştir. Yani bu aşure hem canlarımız hem belediyemiz hem de derneğimizin birlik aşuresidir. Bu aşure birlik aşuresidir” dedi. Aşurenin tüm kadim dinlerde birliğin ve mutluluğun sembolü olduğunu ama Alevi toplumunda yastan sonra yapıldığını vurgulayan Kotan, “Yastan sonra yapılma sebebi Kerbela Olayı’dır. Ama şunu biliyoruz ki aşure bizim topraklarımız ve insanlarımız gibidir. Dini, mezhebi ve ırkı fark etmez bizim insanımız bir araya gelince toplum olur, halk olur ve kendi hakkını savunan yurttaşlar olur. Hepinizle gurur duyuyorum ayaklarınıza sağlık” diye konuştu.

‘‘BAŞKAN KOTAN'A ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM’’

Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği Başkanı Tahsin Akpınar ise, “Değerli halkımız, bugünkü aşure lokmamızı pay etmeye geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ayrıca, geçtiğimiz yıl da bizlerle burada olan ve desteğiyle her an yanımızda olan Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Cem Kotan’a şükranlarımı sunuyorum. Paylaştığımız lokmalar, Hak katında kabul olsun”

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Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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