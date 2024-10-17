Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan çalışmaları yerinde inceledi

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ilçe merkezinde süren yol çalışmalarını yerinde inceliyor. Mollayusuf ve Hurma mahallelerinde yapılan asfalt çalışmalarında ekiplerle birlikte sahada olan Kotan, ''İlçe merkezi ve kırsaldaki yolları kullanışlı ve modern hale getirmek için çalışmalarımız devam edecek'' dedi.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsaldaki yol çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen taleplere hızlı bir şekilde geri dönüş yaparak gerek tamirat gerekse de yeni yollar açarak ulaşım sorununu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapan ekipler, Mollayusuf ve Hurma Mahallelerinde asfalt çalışması gerçekleştirdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, asfalt çalışmaları sırasında ekipleri yalnız bırakmadı. Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kotan, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle de sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Vatandaşlara daha iyi bir ulaşım hizmeti sunmak için çalıştıklarını söyleyen Kotan, ‘’Yenilenen yollarımız her iki mahallemize de hayırlı olsun.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Yol çalışması yapan ekiplere kolaylıklar dilemek ve çalışmaları yerinde görmek için asfalt alınana geldiğini kaydeden Başkan Kotan,“Yaz başında kırsal bölgelerimizde yol çalışmalarına başlamıştık. Yaylaya çıkacak vatandaşlarımız için tüm yolları düzenledik. Şimdi de merkezimizde sıcak asfalt çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Mahallelerimizi periyodik bir sırayla ele alıyor, kısıtlı imkanlara rağmen sıcak asfalt dökümünü sürdürüyoruz. Hedefimiz, tüm mahallelerimizde hem ulaşımı iyileştirmek, hem de vatandaşlarımıza daha güvenli ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak” diye konuştu