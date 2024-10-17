  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan çalışmaları yerinde inceledi

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan çalışmaları yerinde inceledi

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan çalışmaları yerinde inceledi
Güncelleme:

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ilçe merkezinde süren yol çalışmalarını yerinde inceliyor. Mollayusuf ve Hurma mahallelerinde yapılan asfalt çalışmalarında ekiplerle birlikte sahada olan Kotan, ''İlçe merkezi ve kırsaldaki yolları kullanışlı ve modern hale getirmek için çalışmalarımız devam edecek'' dedi.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsaldaki yol çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen taleplere hızlı bir şekilde geri dönüş yaparak gerek tamirat gerekse de yeni yollar açarak ulaşım sorununu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapan ekipler, Mollayusuf ve Hurma Mahallelerinde asfalt çalışması gerçekleştirdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, asfalt çalışmaları sırasında ekipleri yalnız bırakmadı. Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kotan, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle de sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Vatandaşlara daha iyi bir ulaşım hizmeti sunmak için çalıştıklarını söyleyen Kotan, ‘’Yenilenen yollarımız her iki mahallemize de hayırlı olsun. 

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Yol çalışması yapan ekiplere kolaylıklar dilemek ve çalışmaları yerinde görmek için asfalt alınana geldiğini kaydeden Başkan Kotan,“Yaz başında kırsal bölgelerimizde yol çalışmalarına başlamıştık. Yaylaya çıkacak vatandaşlarımız için tüm yolları düzenledik. Şimdi de merkezimizde sıcak asfalt çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Mahallelerimizi periyodik bir sırayla ele alıyor, kısıtlı imkanlara rağmen sıcak asfalt dökümünü sürdürüyoruz. Hedefimiz, tüm mahallelerimizde hem ulaşımı iyileştirmek, hem de vatandaşlarımıza daha güvenli ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak” diye konuştu 

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü şarkıcı korkudan kendini odaya kilitleyip paylaştı: ''Ya ölecek, ya öldürecek'' Ünlü şarkıcı korkudan kendini odaya kilitleyip paylaştı: ''Ya ölecek, ya öldürecek'' Cüneyt Özdemir'den bomba iddia: Erdoğan görevden almak istedi, araya girdiler Cüneyt Özdemir'den bomba iddia: Erdoğan görevden almak istedi, araya girdiler Kredi kartı limitine ''vergi'' için yeni teklif belli oldu Kredi kartı limitine ''vergi'' için yeni teklif belli oldu Citoren Ami'nin yerli rakibi elektrikli Pilotcar P2 City'nin özellikleri ve fiyatı açıklandı Citoren Ami'nin yerli rakibi elektrikli Pilotcar P2 City'nin özellikleri ve fiyatı açıklandı Bir anda fenomen olan ''Amin Reis'' Gizem'in yüzüne ne olduğu ortaya çıktı Bir anda fenomen olan ''Amin Reis'' Gizem'in yüzüne ne olduğu ortaya çıktı Üniversiteyi bitirdi, iş bulamadı, genç yaşında kendi işinin patronu oldu Üniversiteyi bitirdi, iş bulamadı, genç yaşında kendi işinin patronu oldu Survivor Sabriye Şengül'ün değişimi olay oldu Survivor Sabriye Şengül'ün değişimi olay oldu MasterChef'ten elenen Ayşe Ekiz'in yeni imajı da hamlesi de olay oldu MasterChef'ten elenen Ayşe Ekiz'in yeni imajı da hamlesi de olay oldu 78 yaşındaki bir kişiye ''üçlü penis'' teşhisi konuldu 78 yaşındaki bir kişiye ''üçlü penis'' teşhisi konuldu Milyonlarca memur için kritik uyarı: Uzman isim ''mağdur olmayın'' diyerek açıkladı Milyonlarca memur için kritik uyarı: Uzman isim ''mağdur olmayın'' diyerek açıkladı
Acun Ilıcalı'nın 3 yıldır vergi ödemediği iddiası gündeme bomba gibi düştü Acun Ilıcalı'nın 3 yıldır vergi ödemediği iddiası gündeme bomba gibi düştü Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçülü Benfica'da 3 yıl men depremi Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçülü Benfica'da 3 yıl men depremi Olağan dışı olaylara hazır olun... NASA resmen açıkladı: Güneş artık maksimum seviyesinde Olağan dışı olaylara hazır olun... NASA resmen açıkladı: Güneş artık maksimum seviyesinde Türkiye Malatya depreminde çekilen görüntüyü konuşuyor Türkiye Malatya depreminde çekilen görüntüyü konuşuyor Valiliğin tepki çeken kadın fotoğrafında işin aslı başka çıktı Valiliğin tepki çeken kadın fotoğrafında işin aslı başka çıktı Rojin'in internette yaptığı arama kafa karıştırdı Rojin'in internette yaptığı arama kafa karıştırdı Maliye vergi yüzsüzlerini ifşa etmeye başladı: İşte ilk yüzsüz listesi Maliye vergi yüzsüzlerini ifşa etmeye başladı: İşte ilk yüzsüz listesi Türkiye'de yatırım kararı alan BYD'nin yeni elektrikli SUV'u Sealon 7 görücüye çıktı Türkiye'de yatırım kararı alan BYD'nin yeni elektrikli SUV'u Sealon 7 görücüye çıktı 9 ilimiz kar yağışıyla beyaza büründü 9 ilimiz kar yağışıyla beyaza büründü