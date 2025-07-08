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Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan Cemevi'nde oruç açma yemeği paylaştı

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan Cemevi'nde oruç açma yemeği paylaştı
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Yas-ı Muharrem’in on ikinci gününde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi Cemevi’nde kendi adına oruç açma yemeği paylaştı. Kotan, “Bizler, lokmalarımızı paylaşarak büyüdük. Tutulan oruçlar ve verilen lokmalar Hak katında kabul olsun” dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Yas-ı Muharrem’in on ikinci gününde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi Cemevi’nde oruç açma yemeği ikramında bulundu. Geçtiğimiz günlerde Karatepe Cemevi'nde Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla lokma paylaşan Başkan Kotan, Yas-ı Muharrem'in son gününde Altınova'da vatandaşlarla bir araya geldi. Oruç açma yemeğine; Cumhuriyet Halk Partisi Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi ve Cemevi Başkanı Adnan Arslan, Alevi Dedesi Dursun Arca ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Başkan Kotan’ın paylaştığı oruç açma yemeği, duaların edilmesiyle beraber tüm vatandaşlara sunuldu.

‘‘CEM BAŞKAN İÇİMİZDEN BİRİ, BİZİM CANIMIZ’’

Yemek öncesinde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, her zaman olduğu gibi Yas-ı Muharrem’in on ikinci gününde de bir araya geldikleri için onur duyduğunu belirtti. Kotan, “Her sene olduğu gibi yine bir aradayız. Ben buraya Belediye Başkanı olmadan önce de geliyordum. Başkan oldum yine yanınızdayım” şeklinde konuştu. Adalet duygularının ağır bastığı bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Başkan Kotan, “Bizler halkımıza destek olmaya devam edeceğiz. Geçmişten günümüze lokmamızı paylaşarak büyüyen bir kardeşiniz olarak yanınızdayım. Tuttuğumuz oruçlar ve verilen lokmalar Hak katında kabul olsun” dedi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi ve Cemevi Başkanı Adnan Arslan ise şu sözleri ifade etti: “Bugün lokmasını bizimle paylaşan, içimizden biri, canımız Konyaaltı Belediye Başkanı Sayın Cem Kotan’dı. Her sene bizimle lokmasını paylaşıyor. Lokmasını Allah kabul etsin. Teşekkür ediyoruz”

 

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Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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