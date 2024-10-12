Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan: ''Çocuklarımız mutlu ve eşit bir ülkede büyüsün''

1 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde HayatPark’ta gerçekleşen etkinliğe katılarak çocuklarla bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, çocuklarla sohbet ederek kız çocukları gününü kutladı.

Konyaaltı Belediyesi, 1 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. HayatPark içerisinde gerçekleşen ve belediyeye bağlı kreşlerde eğitim alan öğrencilerin katıldığı etkinlikte çocuklar, sosyal hizmet uzmanları ve öğretmenler eşliğinde keyifli bir açık hava etkinliği yaşadı. Etkinlikte çocuklara, gelecekte hangi mesleği yapmak istediği sorulurken, verecekleri cevapları kağıda resmetmeleri istendi. Cevaplarını rengarenk kalemlerle beyaz kağıda döken minikler, renkli görüntüler oluşturdu. Minikler cinsiyet eşitliği temelli farkındalık eğitiminin ardından hep birlikte futbol maçı oynadı.

ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU İÇİN ÇALIŞIYORUZ

1 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da çocukları yalnız bırakmadı. Böyle anlamlı bir günde çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kotan, ‘‘Kim olmak isterseniz, hangi mesleği yapmak isterseniz başarabilirsiniz. Çünkü hepinizin içinde büyük bir güç var. Bizler de Konyaaltı’nda, sizin daha mutlu ve başarılı olmanız için elimizden geleni yapacağız. Unutmayın, hayallerinizin peşinden gitmekten asla korkmayın. Her zaman sevgiyle, iyilikle ve cesaretle büyüyün. Kız çocuklarımız da oğlan çocuklarımız da mutlu ve eşit bir ülkede büyüsün diye, her zaman mutlu olsunlar diye bizler buradayız.’’ dedi. Başkan Kotan, etkinlik sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDİR?

Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlama amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından "11 Ekim "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak ilan edilmiştir.