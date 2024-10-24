Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan: ''Cumhuriyet değerlerini yaşatmaya kararlıyız''

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, KONYSİAD ve Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu cumhuriyet temalı resim yarışması ödül törenine katıldı. Başkan Kotan, ''Bu yarışma, Cumhuriyet değerlerini taşımada çok önemli bir adım. Ödül kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum'' dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Cumhuriyetin 101’inci yıl dönümü dolayısıyla Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONYSİAD) ve Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim yarışmasının ödül törenine katıldı. Başkan Kotan ve Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, yarışmada birinci olan İstek Koleji öğrencisi Can Çınar ile ikinci olan Leyla Kahraman Sevim Ertenü Ortaokulu öğrencisi Doğa Beyza Gültekin’e ödüllerini takdim etti. Törende konuşan Başkan Kotan, genç yeteneklerle bir araya gelmekten büyük onur duyduğunu ifade etti. Ödül töreni sonrasında Başkan Kotan, gençlerle sohbet etti ve onların sanata olan ilgisinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

CUMHURİYETİ YAŞATACAĞIZ

Cumhuriyetin 101’inci yılında gençlerin sanata olan ilgisini ve yeteneğini görmekten gurur duyduğunu belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Kotan, “101 yıldır Cumhuriyete sahip çıkarak bugünlere geldik. Burada, Cumhuriyetin yansımasını görmek beni çok duygulandırdı. Ülkemizin Cumhuriyetle birlikte büyümesi gerekiyor ve bu konuda gençlerimize çok önemli görev düşüyor. Biz, yaptığımız her etkinlikte Cumhuriyet değerlerine uyma konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, onun bıraktığı düşünceleri koruyarak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni daha da güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Konyaaltı Belediyesi olarak Cumhuriyeti yaşatmaya ve güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.