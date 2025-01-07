Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan: ''Eğitim ve sanata desteğimiz sürecek''

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, belediyeye bağlı Yaşam Boyu Sanat ve Destek Merkezi ve Müzik Akademisini ziyaret etti. Her iki kültür ve sanat merkezinin eğitmen ve kursiyerleriyle sohbet ederek verilen eğitimlerle ilgili bilgi alan Başkan Kotan, ''Geleceğin sanatçılarını yetiştirmek, onlara güzel bir ortam sağlamak bizim önemli görevlerimizden biri'' dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Yaşam Boyu Sanat ve Destek Merkezi ve Müzik Akademisine ziyarette bulundu. Kursiyerlerin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kotan, sanatsal üretimin desteklenmesi ve kültürel faaliyetlerin daha geniş kitlelere ulaşması için Konyaaltı Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti. Kotan, eğitmenlerle yaptığı görüşmelerde ise, her iki merkezde de verilen eğitimlerin kalitesini artırmak ve kursiyerlerin ihtiyaçlarını karşılamak adına yapılabilecek projelerle ilgili bilgi aldı. Müzik Akademisi envanterinde yer alan enstrümanları da tek tek kontrol eden Başkan Kotan kursiyerlere, sanata olan ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

"Eğitim ve sanata desteğimiz sürecek"

Konyaaltı Belediyesi olarak eğitim ve sanatın her alanında vatandaşları desteklemekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Kotan, "Yaşam Boyu Sanat ve Destek Merkezi ile Müzik Akademisi, her yaştan vatandaşımız için önemli birer buluşma noktası. Burada hem öğreniyorlar hem de kendilerini ifade etme imkanı buluyorlar. Geleceğin sanatçılarını yetiştirmek, onlara böyle güzel ortamlar hazırlamak bizim en önemli görevlerimizden" dedi. Konyaaltı Belediyesi’nin kültür ve sanata yaptığı yatırımların devam edeceğini vurgulayan Başkan Kotan, başta müzik, resim ve spor olmak üzere birçok farklı branşta eğitimler sunan merkezlerden tüm vatandaşları faydalanmaya davet etti.



Yaşam Boyu Sanat ve Destek Merkezi’ni ziyareti sırasında özel gereksinimli personel Mert Yaraşır ile de bir süre sohbet eden Başkan Kotan, Mert’in kahve teklifini de geri çevirmedi. Mert’in yaptığı kahveyi içerken bir yandan da Mert ile sohbet eden Kotan, Konyaaltı Belediyesi olarak ilerleyen günlerde engelli bireyler için de farklı projeler hayata geçireceklerini aktardı.