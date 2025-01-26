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Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, emekli vatandaşlarla buluştu

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, emekli vatandaşlarla buluştu
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, belediyeye bağlı Emekli Kahvesi’ni ziyaret ederek emeklilerle buluştu. Emekli vatandaşlarla buluşarak öneri ve şikayetlerini dinleyen Başkan Kotan, gelen talepleri not alarak çözüm için adımlar alacaklarını belirtti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Gürsu mahallesinde yer alan belediyeye bağlı Emekli Kahvesi’ni ziyaret ederek burada bulunan emeklilerle bir araya geldi. Emekli Kahvesi ziyareti sırasında tesis ile ilgili bilgi alan Başkan Kotan, sonrasında ise burada bulunan vatandaşlarla birlikte çay içip sohbet etti. Sohbet sırasında emeklilerin beklenti ve önerilerini dinleyen Başkan Kotan, yapılması gereken işlemleri tek tek not aldı. Özellikle son dönemde artan gıda ve kira fiyatları nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden emekliler, emekli maaşlarına yapılan düşük zam oranları nedeniyle de dert yandı.

‘‘Yeni projeler üreteceğiz’’

Göreve geldiği günden bu yana Emekli Kahveleri’nde hem fiziksel hem de etkinlik anlamında iyileştirmeler yaptıklarını aktaran Başkan Kotan, ‘‘Fizyoterapistlerimiz eşliğinde egzersiz hizmeti başlattık. Bu sayede buraya gelen vatandaşlarımız spor yapabiliyorlar. Halk sağlığı buluşmaları kapsamında, periyodik olarak tansiyon ölçümü, diyetisyen hizmeti ve kanser taramalarına da ev sahipliği yapıyoruz. Emeklilerimiz için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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