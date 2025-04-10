Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan en başarılı belediye başkanları arasında yer aldı

31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerin yıl dönümünde ALF Araştırma Şirketi, belediyelere yönelik bir anket düzenledi. 17 bin 420 katılımcıyla yapılan ankette Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ‘En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları’ kategorisinde 3’üncü sırada yer aldı. Ankete ilişkin konuşan Kotan, ''Daha yapacak çok işimiz var. Daha güzel bir Konyaaltı için çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından, belediyelere yönelik anketlerin sonuçları ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak ALF Araştırma Şirketi, 30 büyükşehirde ve 17 bin 420 katılımcıyla yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Anket kapsamında yapılan ölçümde, ‘En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları’ ve ‘En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları’ sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

EN BAŞARILI BAŞKAN İMAMOĞLU

Açıklanan sonuçlarla beraber yüzde 62,3 ile ‘En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı’, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu’nu 60,8 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 59,5 ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek takip etti. İlk 5 sırayı Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanlarının paylaştığı ankette Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 4’üncü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise 5’inci sırada yer aldı.

BAŞKAN KOTAN EN İYİLER ARASINDA

Şirketin açıkladığı bir diğer veri ise ‘En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları’ oldu. Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, vatandaşlardan almış olduğu yüzde 56,9’luk memnuniyet oranıyla en başarılı başkanlar arasında 3’üncü sırada yer aldı. Sıralamada Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ise 2’nci sırayı alırken, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt 4’üncü, Aydın Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ise 5’inci oldu.

ANTALYA’MIZ VE KONYAALTI’MIZ İÇİN GURUR VERİCİ

Anket sonuçlarıyla ilgili konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Yapılan ankette bizleri 3’üncü basamağa yerleştiren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Konyaaltı Belediyesi ilk 5’in içinde. Bu başarı, Antalya’mız ve Konyaaltı’mız için gurur verici. İyi ki varsınız” dedi. Göreve geldikleri günden bu yana Konyaaltı halkı için çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini vurgulayan Kotan, “Daha yapacak çok işimiz var. Yerel seçimlerde aldığımız yüzde 53,77 oy oranı, memnuniyet anketinde yüzde 56,9’a yükseldi. Bu yolda bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen halkımıza teşekkür ediyorum. Desteğinizi her zaman kalbimde hissediyorum” şeklinde konuştu.