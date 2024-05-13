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Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan: ''Engelsiz bir Konyaaltı için çalışıyoruz''

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan: ''Engelsiz bir Konyaaltı için çalışıyoruz''
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan görme engelli vatandaş Sinan Yolcu’yu makamında ağırladı. Yolcu, ''En kolay ulaşabildiğim Belediye Başkanı sizsiniz, sizinle bir araya geldiğim için mutluyum'' dedi.

6 Şubat depreminin ardından Malatya’dan Antalya’ya gelen ve kente yerleşen görme engelli vatandaş Sinan Yolcu, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ı ziyaret etti. Kotan’a engellilerin yaşadığı sıkıntılardan bahseden Yolcu, “Ben 32 yaşında Malatya doğumlu depremzede bir vatandaşım. Öncelikle hassasiyetiniz için size minnettarım Konyaaltı belediyesi bambaşka bir belediye gerçekten Antalya da bambaşka bir belediye. Konyaaltının bu konuda farkı var.  Hassasiyetinizi hissedebiliyoruz. ” diye kaydetti. 

ENGELLER KALDIRILACAK

Daha rahat bir Konyaaltı için çalıştıklarını kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ise, “Hem Türkiye hem de dünya için kıymetli bir hafta. Sadece bir hafta olarak hatırlamayacağız, bir yıl boyunca her zaman belediye olarak engelli dostlarımızın farkında olacağız. Sizlere engel teşkil edecek her şeyi ortadan kaldırmak istiyoruz. Zabıta müdürlüklerimizle ilçemizi karış karış geziyoruz. Hayatınızı daha kolay devam ettirmeniz noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız engelsiz Konyaaltı. Size engel teşkil eden her şeyi kaldırmak istiyoruz. Bizler her zaman yanında olacağız. Senin gözlerin biz olacağız. Aydınlıkları biz göreceğiz. Seninle birlikte o aydınlıkları yürüyeceğiz ” diye konuştu.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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