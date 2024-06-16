Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan esnafın bayramını kutladı

Kurban Bayramı öncesi arefe gününde Altınkum ve Gürsu mahallelerinde yer alan iş yerlerini ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, esnaf ve vatandaşların bayramını kutladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Kurban bayramı arefesinde iki mahallede esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Gürsu ve Altınkum mahallelerinde bulunan işyerlerini ziyaret eden Başkan Kotan, esnafların ve vatandaşların bayramını kutladı. İşyerlerini ziyaret ettiği esnafların yanı sıra, yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederek kurban bayramı öncesi iyi dileklerini ileten Kotan, söz verdiği gibi her zaman Konyaaltı halkı ile iletişim halinde olacağını söyledi.

ESNAFIMIZIN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ

Bayramın hemen öncesinde esnafla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kotan, “Öncelikle bütün Konyaaltılıların kurban bayramını kutluyorum. Bu özel günde değerli esnafımızın yanında olduk. Taleplerini, önerilerini, sıkıntılarını dinledik, not aldık’’ dedi. Kotan, ‘’Kentin sosyal yaşamı ve ekonomisi için çok önemli bir yerde olan esnafımızın bugün olduğu gibi her zaman yanında olacağız’’ diye konuştu.