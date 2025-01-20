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Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan esnafın sıkıntılarını dinleyip hijyen denetimi yaptı

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan esnafın sıkıntılarını dinleyip hijyen denetimi yaptı
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Pınarbaşı, Toros ve Öğretmenevleri mahallelerinde mahalle muhtarları birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. 3 ayrı mahalle esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Kotan, gıda maddesi satışı yapan işletmelerde de hijyen denetimi yaptı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, göreve başladığından bu yana esnaf ziyaretlerini düzenli olarak sürdürüyor. İlçe esnafının sorunları yerinde dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla belirli periyotlarla esnafı ziyaret eden Başkan Kotan, esnafın ilettiği sorunları ve talepleri tek tek not alıyor. Geçtiğimiz günlerde Liman ve Hurma mahallelerinde esnafla buluşan Kotan, bu kez Pınarbaşı, Toros ve Öğretmenevleri mahallelerinde esnafın sorunlarını dinledi. Esnaf ziyareti sırasında gıda maddesi satışı yapan işletmelerde gıda ve hijyen denetimi yapan Kotan, işletmelerde rastladığı son kullanma tarihi geçen ürünler için zabıta müdürlüğü ekiplerine işlem yapmaları için talimat verdi. Ardından mahalle muhtarları ile birlikte cadde boyunca faaliyet gösteren işyerlerini tek tek dolaşan Başkan Kotan, bazı işetmelerden de alışveriş yaptı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Pınarbaşı, Toros ve Öğretmenevleri mahallelerinde mahalle muhtarları birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. 3 ayrı mahalle esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Kotan, gıda maddesi satışı yapan işletmelerde de hijyen denetimi yaptı.

Esnaf kentin kimliğidir

Cadde üzerinde yer alan esnafla tek tek sohbet eden Başkan Kotan, “Esnafımız, bu şehrin bel kemiğidir. Ekonomimizin canlanmasında, vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılamasında ve şehrimizin yaşam kalitesinin artmasında büyük rol oynuyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde hem sizleri dinlemek hem de zabıta ekiplerimizle birlikte iş yerlerimizin ihtiyaçlarını ve eksikliklerini yerinde görmek istedik. Sizlerin emeğine ve gayretine her zaman destek olacağız. Göreve geldiğimden beri bu ziyaretleri sık sık gerçekleştiriyorum ve bu devam edecek. Karşılıklı iletişimimizi bu şekilde güçlendireceğiz. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Pınarbaşı, Toros ve Öğretmenevleri mahallelerinde mahalle muhtarları birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. 3 ayrı mahalle esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Kotan, gıda maddesi satışı yapan işletmelerde de hijyen denetimi yaptı.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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