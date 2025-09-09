Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, Etüt Merkezi'nde gençlerle buluştu

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla dersbaşı yapan Konyaaltı Belediyesi Gürsu Etüt Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında öğrencilerle sohbet eden Başkan Kotan, ''Kreşlerimizden Etüt Merkezi’mize kadar hizmetlerimize devam ediyoruz. Hepiniz bizim için kıymetlisiniz'' dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gürsu Etüt Merkezi’ni ziyaret etti. Etüt Merkezi’ne gelerek sınavlarına ücretsiz kurslarla hazırlanan öğrencilerle buluşan Başkan Kotan, gençlerin yeni eğitim-öğretim yıllarını kutladı. Öğrenciler, kendilerini ziyareti için ve eğitime verdiği desteklerden dolayı Kotan’a teşekkürlerini iletti. Öte yandan Başkan Kotan da eğitime ve gençliğe destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

KOTAN; “HEPİNİZ BİZİM İÇİN KIYMETLİSİNİZ”

Etüt Merkezi’ni ziyaretinde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Hepinize başarılar dilemek için geldim. Sizleri görmek istedim. Zamanı en verimli şekilde değerlendirmeniz lazım. Bu yüzden, Etüt Merkezleri bizim için kıymetli. Kreşlerimizden Etüt Merkezi’mize kadar hizmetlerimize devam ediyoruz. Hepiniz bizim için kıymetlisiniz” dedi. Sınavlardaki zaman kavramına değinen Kotan, “ Sizi en iyi öğretmenlerle bir araya getirip zamanınızı çok iyi değerlendirmenizi sağlamaya çalışıyoruz. Kaybedecek zamanınız yok ama en verimli şekilde değerlendirmeniz lazım. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah istediğiniz bölümlerde başarılı olursunuz. İstediğiniz bölümleri kazanırsınız. Yeni eğitim-öğretim yılınız hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.