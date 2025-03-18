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Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, geleceğin sporcularıyla buluştu

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, geleceğin sporcularıyla buluştu
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ilçede faaliyet gösteren Mets Fit Spor Kulübü’nü ziyaret ederek minik sporculara madalya takdiminde bulundu. Karate Antrenörü Merhum Metin Demir anısına düzenlenen ödül töreninde konuşan Başkan Kotan, ''Atatürk’ün çocukları ve gençliği her zaman bizi gururlandırıyor. Onları desteklemeye devam edeceğiz'' dedi.

Göreve geldiği günden bu yana spora ve sporcuya desteğini her fırsatta dile getiren ve uygulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Mets Fit Spor Kulübü’nde geleceğin sporcularıyla bir araya geldi. Başkan Kotan, geçtiğimiz günlerde makamında ağırladığı kulüp yetkilileri Yunus Demir, Salih Çetinkaya ve İsmail Can’ın davetini kırmayarak, Karate Antrenörü Merhum Metin Demir anısına düzenlenen ‘Karate Sporcu Ödül Töreni’ne katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen törende, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda derece elde eden sporcular madalyalarını Başkan Kotan’dan aldı.

BAŞKAN KOTAN, “ATATÜRK’ÜN ÇOCUKLARIYLA GURUR DUYUYORUZ”

Madalya takdim töreninde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Kotan, “Atatürk’ün çocuklarıyla gurur duyuyoruz. Miniklerimiz, azimleriyle hepimizin göğsünü kabartıyor. Kazanacakları sayısız madalya ile ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekeceklerine inancımız tam. Yolları açık olsun” şeklinde konuştu. Kotan ayrıca spora ve sporcuya verdikleri desteklerden dolayı, Mets Fit Spor Kulübü’nün yönetici ve antrenörlerine teşekkürlerini iletti.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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