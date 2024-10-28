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Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan: ''Her şeye inat Cumhuriyetimizi kutlayacağız''

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan: ''Her şeye inat Cumhuriyetimizi kutlayacağız''
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Konyaaltı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı HayatPark’ta büyük bir coşku ve katılımla kutladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ''Her şeye rağmen Cumhuriyeti’mizi mutlulukla umutla kutlayacağız'' dedi

Konyaaltı Belediyesi,  Cumhuriyet’in 101’inci yılını coşkuyla kutladı. HayatPark’ta düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Saat 17.00’de başlayan kutlamaya Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve eşi Demet Ayne Kotan’ın yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz ve yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Kayar ve yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Aslı Tazegül ve yönetimi, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

BİZ BİRLİKTE ÇOK GÜZELİZ

Etkinlikte konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Öncelikle konuşmama başlamadan önce geçtiğimiz gün gerçekleşen terör saldırısını kınıyorum. Bugün burada Cumhuriyetimizin yıl dönümü için buradayız. 101 yıl önce büyük bir mücadeleyle bağımsızlığımızı ilan ettik. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet sevdalıları, Atatürk’ün değerli evlatları, bugün burada cumhuriyetimizi yaşatmak için toplandık. Bizler birlik içinde kenetlenen, kurtuluş mücadelesi veren cumhuriyeti halkına emanet eden Mustafa Kemal Kemal’in evlatlarıyız. Bizler birlikte çok güzeliz. Cumhuriyete çok şey borçluyuz. O yüzden bugün her şeye rağmen, her şeye inat cumhuriyetimizi coşkuyla kutlayacağız” diye konuştu. Kutlamalar, dans gösterileri, dj performansı, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösterisi ile devam etti ve Deniz Dönmez konseri ile sona erdi.

 

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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