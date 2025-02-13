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Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, işletmecilerle bir araya geldi

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, işletmecilerle bir araya geldi
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ilçede bulunan esnafla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Başkan Kotan, Konyaaltı’nın gelişimi için ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Kotan, ''Konyaaltı’nı daha yaşanabilir ve cazibeli bir hale getirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, seçim sürecinde verdiği sözü yerine getirerek Konyaaltı ilçesinde bulunan esnafla sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda esnafla kahvaltıda buluşan Başkan Kotan, esnafın, ilçenin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Başkan Kotan, “Konyaaltı’na cazibe katan sizlersiniz. Kaliteli hizmetlerinizle burayı çekici kılan sizlersiniz” ifadelerini kullandı. 

KONYAALTI, ANTALYA’NIN GÖZ BEBEĞİ

Konyaaltı Belediyesi olarak son iki aydır yaz hazırlıklarına başladıklarını, bu hazırlıklar kapsamında ilçenin daha düzenli ve kaliteli bir hale gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Başkan Kotan, “Bugün sizlerle bir araya gelerek bu çalışmaları ve düzenlemelerimizi paylaşmak istedik. Sunduğunuz kaliteli hizmetlerle Konyaaltı’nı cazip hale getiren sizlersiniz. Bu cazibe öncelikle sizlerle başlıyor. Biz yaptığımız işleri, kentin cazibesini, ticaretini ve insanların Konyaaltı’na gelmesini sağlamak için yapıyoruz. İnsanlar güvenli, mutlu ve huzurlu yerlere gelir. Konyaaltı bu noktada öne çıkan bölgelerinden biri. Burası Antalya’nın göz bebeği. Konyaaltı’nı bu anlayışla yönetmek zorundayız. Konyaaltı’na bu ticari bilinçle bakmak zorundayız” dedi.

KAPIM DA TELEFONUM DA 24 SAAT AÇIK

 Esnafın çok kıymetli olduğunu ve Konyaaltı’nın yüzü olduğunu söyleyen Başkan Kotan, “İşletmelerinizin kaldırımda düzenli durması, mutfağınızın temiz ve hijyenik olması bizim için çok önemli. Çünkü sizler bizim aynamızsınız. Turiste ve vatandaşlarımıza karşı tutumunuz bizi temsil ediyor. Kapım da telefonum da sizlere 24 saat açık” ifadelerini kullandı. Konyaaltı’nı esnafla beraber yönetmek zorunda olduklarını kaydeden Başkan Kotan, “Elimden geldiğince sizlerle bir araya geliyorum. Dilerseniz iki ayda bir düzenli olarak bir araya gelelim. Biz belediye olarak neler yaptığımızı sizlerle paylaşırız. Sizler de talep ve isteklerinizi bizlere doğrudan iletebilirsiniz” şeklinde konuştu.

AMACIMIZ HALK SAĞLIĞINI KORUMAK

Konyaaltı Belediyesi olarak denetlemeleri her noktada devam ettirdiklerini vurgulayan Başkan Kotan, “Yeme-içme sektöründe ekonomik sebeplerden dolayı ürünlerin kalitesi çok düşebiliyor. Bu yüzden hijyene çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kimseye keyfi olarak ceza yazmıyoruz. Amacımız halk sağlığını korumak. Bu şehrin zabıtası aslında sizlersiniz. Siz işletmenizi kontrol ettikten sonra bize gerek kalmaz. Çünkü siz sahadasınız, işletmenizde 24 saat varsınız. Bakış açınız çok önemli. Eğer bir bütün olarak hareket edersek Konyaaltı daha da güzelleşecek. İnsanlar rahat yürüyemedikleri bir kaldırıma gelmezler. Sokak lambaları yanmıyorsa, yollar düzensizse gelmezler. Tüm bu unsurlar bir bütün olmalı. Biz de bir bütün olmalıyız” şeklinde konuştu.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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