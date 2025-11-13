Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan: ''Kadınları üretime teşvik eden belediyeyiz''

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, belediye fuaye alanında ‘Sonbahar ve Dolunay Dokulu Rölyef Resim Sergisi'nin açılışını yaptı. Sergi açılışında konuşan Başkan Kotan, “Konyaaltı Belediyesi olarak biz her zaman kadınlara destek veren, onların üretmesini ve kendilerini ifade etmelerini teşvik eden bir belediyeyiz’’ dedi.

Konyaaltı Belediyesi fuaye alanı, ‘Sonbahar ve Dolunay Dokulu Rölyef Resim Sergisi’ne ev sahipliği yaptı. Sergide farklı tekniklerle hazırlanan dokulu rölyef çalışmalar sanatseverlerle buluştu. Sergi, 14 Kasım Cuma gününe kadar fuaye alanında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Sergi açılışında konuşan sergi sahibi ve sanatçı Hasret Ayne Ünlü, kadının üretkenliğine ve özgürlüğüne değer veren, bu anlayışıyla toplumun dönüşümüne öncülük eden Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle andığını belirterek, konuşmasının sonunda Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

KOTAN, ‘‘ATATÜRK'ÜN YOLUNDAN AYRILMAYACAĞIZ’’

Konyaaltı Belediyesi olarak her zaman kadınlara destek verdiklerini kaydeden Başkan Kotan, “Konyaaltı Belediyesi olarak biz her zaman kadınlara destek veren, onların üretmesini ve kendilerini ifade etmelerini teşvik eden bir belediyeyiz. Bugün Hasret hanımın sergisine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizler öncüsünüz, Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan giden kadınlarsınız. Bizlerde Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gitmeye devam edeceğiz. Ben tekrar Hasret hanıma bu yolda başarılar diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı sergiye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.