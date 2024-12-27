Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan: ''Kendimiz üreterek büyük tasarruf sağlıyoruz''

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı fidanlığı ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Kotan, ''Bu yıl 300 bin bitki üretimi gerçekleştirdik. Üretimin belediyemiz tarafından yapılması dış alımlara kıyasla büyük bir tasarruf sağlıyor'' dedi.

Konyaaltı Belediyesi sürdürülebilir bir çevre ve tasarruf için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Kotan, Park ve Bahçeler Müdürü Tuncay Ilgın ile birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı fidanlığı ziyaret etti. Fidanlıkta süs lahanası ve menekşe gibi mevsimlik çiçeklerin yanı sıra çelik alımı yöntemiyle begonvil, biberiye, taflan, pitos, lavanta, benjamin ve şeflera gibi bitkiler, Konyaaltı İlçesine bağlı parklar, yeşil alanlar, belediye merkez binası, hizmet binaları ve muhtarlıklarda kullanılmaktadır.

MİNİMUM MALİYET, MAKSİMUM VERİM

Fidanlıkta doğaya katkı sağlamak ve yeşil alanların sürdürebilirliğini desteklemek amacıyla çeşitli bitkilerin üretiminin gerçekleştirildiğini aktaran Başkan Kotan, “Doğal güzelliklerin korunması ve arttırılması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sayede dışarıdan satın almadan önemli bir tasarruf sağlıyoruz. Fidanlığımızda üretilen bitkiler ilçe sakinlerine daha yeşil ve estetik bir çevre sunmada önemli bir rol sağlıyor. Sadece bitki yetiştirmiyoruz, aynı zamanda minimum maliyetle maksimum verim elde ediyoruz ” ifadelerini kullandı. Başkan Kotan ziyaret sırasında çalışanlarla bir süre sohbet ederek iyi çalışmalar diledi.