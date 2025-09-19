Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan: ''Konyaaltı Türkiye'nin göz bebeği''

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Muhtarlar Derneği’nin düzenlediği eğitime konuk oldu. Ev sahipliğini Konyaaltı Belediyesi’nin üstlendiği eğitimde konuşan Kotan, “Doğasıyla, iklimiyle, ekonomisiyle, turizmiyle ve birçok yönüyle Konyaaltı iyi yönetilmeyi hak ediyor ve biz de sizlerle birlikte iyi yönettiğimizi düşünüyoruz. Sizler, bizim için çok kıymetlisiniz” dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, göreve geldiği günden bu yana ‘Yol Arkadaşlarım’ diye nitelendirdiği muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor. 3 ayda bir gerçekleşen Konyaaltı Muhtarlar Meclisi ile halkın taleplerini direkt olarak muhtarlardan dinleyen Başkan Kotan, bunun yanı sıra kendileriyle sıklıkla buluşmayı da ihmal etmiyor. Başkan Kotan son olarak, Konyaaltı Muhtarlar Derneği’nin düzenlediği ve Konyaaltı Belediyesi’nin HayatPark’taki tesisinde ev sahipliğini üstlendiği eğitime katıldı. Konyaaltı Muhtarlar Derneği’nin, Akdeniz Üniversitesi ile imzaladığı protokol kapsamında düzenlenen eğitimde, Doç. Dr. Ramazan Gök ve Öğr. Gör. Dr. Okay Işlak bilgilerini muhtarlara aktardı. Dernek çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayan Kotan, düzenlenen eğitimin önemine vurgu yaptı ve muhtarlara çalışmalarında kolaylıklar diledi. Konyaaltı Muhtarlar Derneği Mihriban Sarı başta olmak üzere tüm muhtarlar, eğitime ev sahipliği yaptığı için ve kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Kotan’a teşekkürlerini dile getirdi.

KOTAN, “VİZYONEL BAKIŞ, BİLGİ VE BİRİKİMLE OLUYOR”

Gerçekleştirilen eğitimde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Hepinizi iyi ve motive gördüm. İlçeler arasında baktığınız zaman da dernek olarak çok iyi gidiyorsunuz. Bunun için Dernek Başkanımız Mihriban Sarı’ya ve hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Eğitim çalışmalarının bakış açılarını değiştirdiğini ifade eden Kotan, “Eğitimlerin, size vizyon katacağını biliyoruz. Neyi nasıl yöneteceğinizi vizyonunuz belirler. O yüzden muhtarlıktan belediye başkanlığına kadar, hatta temsiliyetlere varana kadar ne kadar bilgi ve donanım edinirsek yönetim tarzımız şeklimiz de üreteceğimiz her şey de ona göre şekilleniyor. Bu vizyonel bakış, bilgi ve birikimle oluyor. Dernek Başkanımız, Akdeniz Üniversitesi ile protokol imzalayarak bu adımı attı. Bu konuda çok mutluyum. Kendisine ve bugün burada olan eğitimcilerimize destekleri için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“KONYAALTI’NDA BİR BÜTÜN OLARAK ÇALIŞIYORUZ”

Türkiye’nin önde gelen ilçelerinden birinin Konyaaltı olduğunu vurgulayan Başkan Kotan, “Bizler, sizlerle beraber Konyaaltı’nda bir bütün olarak çalışıyoruz. Muhtarlarımızla birlikte bu güzel çalışmalar içerisinde olmak ve bizlerin sizlerle bir araya gelmesi bir domino taşı gibidir. Konyaaltı, Türkiye’nin göz bebeği ve baktığınız zaman en çağdaş yerlerinden birisi. Doğasıyla, iklimiyle, ekonomisiyle, turizmiyle ve birçok yönüyle Konyaaltı iyi yönetilmeyi hak ediyor ve biz de sizlerle birlikte iyi yönettiğimizi düşünüyoruz. Sizler, bizim için çok kıymetlisiniz. Ben her çalışmanızda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı. Eğitimde söz alan Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Mihriban Sarı ise “Bugün bize burada bu imkanı verdiği ve yoğun temposunda bizlerle bir arada olmayı ihmal etmediği için Belediye Başkanımız Cem Kotan’a çok teşekkür ediyorum” dedi.