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Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, Meslek Odaları ile bir araya geldi

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, Meslek Odaları ile bir araya geldi
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Stratejik plan hazırlığı çerçevesinde Meslek Odaları ile bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Görüşlerinizi bizler için çok değerli. 5 yıllık stratejik planımızda sizlerin görüş ve önerilerine yer vermek istiyoruz. Konyaaltı’nı birlikte yöneteceğiz” dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı’nı daha iyi, daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini bildirdi. Konyaaltı’nın geleceği için tüm kurum ve kuruluşlarla fikir alış verişinde bulunduklarını kaydeden Başkan Kotan düzenlediği Konyaaltı İlçesi İstişare Toplantısı’nda Antalya’daki Oda, Borsa ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. 

GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI 

Konyaaltı Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Ticaret Borsası, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi, Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Konyaaltı Sanayici ve İş Adamları Derneği, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği, Antalya Barosu, Türk Tabipler Birliği Antalya Şubesi, Antalya Otelciler, Pansiyoncular, Camcılar, Reklamcılar ve Matbaacılar Odası adına başkan ve temsilciler katıldı. 

 NASIL BİR KONYAALTI HAYAL EDİYORUZ

Konyaaltı Belediyesi olarak 5 yıllık stratejik plan hazırladıklarını ifade eden Başkan Kotan, “Stratejik planımızda hazırlıklarımızı belli bir noktaya getirdik. Bundan sonraki süreçte Konyaaltı’mızı daha iyi yönetmek, ilçe sakinlerimize daha iyi hizmet verebilmek için sizin görüş ve önerilerinizi de stratejik plana eklemek istiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizler için çok değerli. Biz hep “Konyaaltı’nı birlikte yöneteceğiz” demiştik. 4 aydır da bunu yapıyoruz. ‘Nasıl bir Konyaaltı hayal ediyoruz. 5 yılda neler yapabiliriz’ bugün bunları konuşacağız” dedi. Başkan Kotan’ın konuşmasının ardından katılımcılar, Konyaaltı’nda yapılması gerekenlerle ilgili görüşlerini bildirdi. Toplantıyı faydalı bulduklarını, bir ilçenin kentin dinamikleri olan Oda, Borsa ve STK temsilcilerinin görüş ve önerileriyle çok daha iyi bir noktaya çıkacağını belirten katılımcılar, toplantının tüm belediyelere örnek olması gerektiğini ifade etti. Başkan ve temsilcileri tek tek dinleyen Başkan Kotan da, “Daha yaşanabilir, standartları daha yüksek bir Konyaaltı için bizlerle bir araya gelip düşüncelerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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