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Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan miniklerle yeni yılı kutladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan miniklerle yeni yılı kutladı
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Konyaaltı Belediyesi, yeni yıl öncesinde miniklere özel etkinlik düzenledi. Gürsu, Hurma, Toros ve Uncalı kreşlerinde eğitim gören öğrenciler, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen yılbaşı eğlencesinde doyasıya eğlendiler. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ''Miniklerimizin yeni yıla bu kadar keyifli başlaması bizleri de çok mutlu ediyor'' dedi.

Konyaaltı Belediyesi Kreşleri’nin minik öğrencileri, yeni yılı büyük bir coşkuyla karşıladı. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde çocuklara özel olarak düzenlenen etkinlikte şişme oyun parkuru, yüz boyama,kar partisi, çocuk orkestrası şarkıları, atölye çalışmaları ve çeşitli oyun alanları gibi aktivitelerle çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlikte çocuklara pamuk şeker ikram eden Başkan Kotan, daha sonra miniklerle birlikte dans ederek onların mutluluğuna ortak oldu. Çocuklar, yeni yıla neşe ve coşkuyla “merhaba” dedi.

ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Etkinlikte konuşan Başkan Kotan, “Değerli Öğretmenlerimiz, 2024 yılında çocuklarımız için gösterdiğiniz özveri ve emeklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza sevgiyle yaklaştınız, onların gelişimine katkıda bulundunuz ve onlara çok iyi baktınız. 2025 yılında da Konyaaltı Belediyesi olarak çocuklarımıza aynı özenle yaklaşmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızla birlikte bizler de büyümeye, öğrenmeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu her şeyden önemli’’ dedi.

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN

Kreşlerde sadece eğitim değil, aynı zamanda çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sağlamanın öneminin altını çizen Başkan Kotan, ‘’Bugün burada yüzlerindeki gülümsemeyi görmek, yaptığımız çalışmaların en güzel karşılığı. Çocuklarımızın hayatlarına ışık tutmak, onları mutlu etmek bizim en büyük önceliğimizden biri. Çocuklarımızın fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlayan bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Yeni yılınız kutlu olsun.” ifadelerini kullandı. 

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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